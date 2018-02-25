ظرفیت استخدام هیات علمی پزشکی اعلام شد/ امکان ثبت نام تا ۲۸ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت را منتشر کرد.

ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری بوده و مهلت ثبت نام از اول اسفند ۹۶ تا پایان ساعت ۲۴ روز ۲۸ اسفند ۹۶ است.

ظرفیت پذیرش ۱۹۹۷ نفر است.

شرایط عمومی شرکت در فراخوان:

اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی، تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزائی، عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردان از جمله شرایط عمومی است.

همچنین انجام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان) و تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاهها و هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر شرایط عمومی است.

شرایط اختصاصی شرکت در فراخوان:

دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته‌های بالینی و دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم پایه الزامی است.

حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند ۳۵ سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵ سال است.

تبصره ۱: متقاضیانی که دارای سن بیشتر از ۳۵ سال برای کارشناسان ارشد و ۴۵ سال برای دارندگان دانشنامه تخصصی، فوق تخصصی (ویا فلوشیپ) و دکتری تخصصی (Ph.D) هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشی، پژوهشی و مدیریتی با تائید هیات ممیزه مرکزی حداکثر تا ۵ سال به سقف سنی آنان افزوده خواهد شد. دانشگاه ها می توانند مدارک این متقاضیان را بصورت مشروط بپذیرند.

تبصره ۲: مستخدمینی که دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D)، کارشناسی ارشد، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها درصورت باقی‌ماندن حداقل ۱۵ سال از سنوات خدمت می توانند در فراخوان جذب هیات علمی شرکت کنند.

شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع است.

تبصره: چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

شرکت متعهدین خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاهها بلامانع است. شرکت در فراخوان (متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی می‌گذرانند) در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت کتبی موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

تبصره ۴-۱) متقاضیان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) که بنا به نیاز دانشگاه به صورت کتبی، تعهدات خود را بصورت غیر هیات علمی می‌گذرانند نیز می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت کنند.

تبصره ۴-۲) شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت (۲۴ ماه) میسر است. جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت پایان خدمت خواهد بود.

تبصره ۴ -۳) متعهدین خدمت درمانی پس از یکسال از انجام تعهدات در قالب درمانی تنها در صورت تائید کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت بهداشت می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبی دانشگاه مبدا در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت کنند.

تبصره ۴ -۴) دارندگان مدرک قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی می گذرانند تنها می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت کنند.

این متقاضیان پس از شروع تعهدات می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت کرده و تنها در صورت باقی ماندن حداکثر ۶ ماه از تعهدات و با تایید کتبی دانشگاه مبداء در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شرکت کنند.

تبصره ۴-۵) دانش آموختگان دانشگاه های وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمایل به شرکت در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز تابع این بند

هستند.

عنوان رشته متقاضی باید با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع است.

امکان چهار انتخاب هیات علمی برای نخبگان

بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند جهت شرکت در فراخوان ۴ انتخاب داشته باشند که باید دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاهها دارای اولویت هستند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه کنند.

ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از ۳ سال اسارت که دارای مدرک دکتری مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت هستند از اولویت جذب برخوردارند.

در هر دانشگاه یا دانشکده در شرایط مساوی ، اولویت استخدام با متقاضیان بومی است.

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح ۳ حوزوی در گروه معارف اسلامی تنها در صورت دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه تدریس می توانند در فراخوان دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) و یا دوره‌ های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه های وزارت بهداشت در صورت موافقت دانشگاه مربوطه، در وزارت علوم با موافقت معاون آموزشی وزارت علوم و در دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در فراخوان دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

تبصره: اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه های وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تنها در صورت گذراندن حداقل ۵ سال از خدمت خود در صورت تمایل می توانند در فراخوان دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت کنند. استخدام جدید آنان نیز به صورت پیمانی خواهد بود.

متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت کنند، در غیر این صورت تنها می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت کنند.

ممنوعیت شرکت دارندگان مدارک بالاتر در مقطع پایین تر

متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند.

دانش‌آموختگان رشته‌های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش‌های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاه های علوم پزشکی خواهند شد.

دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا - طب ورزشی - طب کار و پزشکی اجتماعی پس از فراغت از تحصیل می‌توانند در فراخوان شرکت کنند.

دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارائه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی می‌توانند در فراخوان شرکت کنند.

چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می شود.

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، لیکن داوطلب فقط می تواند یکی از دانشگاه ها را دانشگاه مادر (تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمان و اهواز) انتخاب کند. در صورت انتخاب دو دانشگاه اولویت با انتخاب اول خواهد بود.

استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیاری و تمام وقت است

استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه ها منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعضای مجوز جهت جذب و منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاه های ذیربط خواهد بود.

استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است.