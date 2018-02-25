مرکز نگهداری معلولان ذهنی گرمسار افتتاح شد

داریوش طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مرکز نگهداری شبانه‌روزی معلولان ذهنی موسسه خیریه آل یاسین گرمسار بااعتبار ۱۰ میلیارد ریال بعدازظهر یک‌شنبه به بهره‌برداری رسید، ابراز داشت: مساحت کل این بنا سه هزار و ۸۰۰ متر و زیر بنای آن‌یک هزار و ۲۰۰ متر و دارای ۱۴ اتاق است.

وی بابیان اینکه این مرکز ظرفیت نگهداری ۵۰ معلول را دارد، افزود: در حال حاضر ۱۴ معلول در این مرکز نگهداری خواهند شد که هشت پرسنل ثابت و هفت نیروی پاره وقت از ایشان نگه‌داری خواهند کرد.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه به دنبال افزایش سطح رفاه اجتماعی در بین معلولان هستیم، ابراز داشت: مناسب‌سازی فضای شهری و فراهم کردن شرایطی که این افراد هم بتوانند از خدمات شهری بهره‌مند شوند در دستور کار مسئولان شهری قرار دارد که امیدواریم با افتتاح این مرکز بتوانیم سهم مهمی را در ارائه خدمات به این افراد داشته باشیم.

طاهری با بیان اینکه حوزه خدمات دهی در بخش مددجویان بهزیستی یک شاخص ویژه در دولت تدبیر و امید است، تصریح کرد: تجهیز سازمان بهزیستی گرمسار به دو دستگاه آمبولانس ویژه اورژانس اجتماعی و مرکز فیزیوتراپی به‌روز یکی از نیازهای اساسی شهرستان محسوب می شود که امیدواریم این مهم با حضور انوشیروان محسنی بندپی تحقق پیدا کند.

گفتنی است انوشیروان محسنی بند پی مرکز اشتغال‌زایی مددجویان بهزیستی گرمسار واقع در روستای فند در قالب مجتمع و مرکز خیر محور را باهدف ایجاد اشتغال برای خانواده مددجویان و جامعه مورد حمایت این سازمان را نیز عصر امروز افتتاح خواهد کرد.