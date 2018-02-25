مشعل نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ حمیدرضا مسعودی اظهار داشت: گاز ترش غنی سکوی ۱۴A با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز (۱۴,۱ میلیون مترمکعب) از طریق یک خط لوله ۳۲ اینچی، تا ۲۰ اسفندماه امسال از بلوک این فاز به پالایشگاه فازهای منطقه پارس۲ در کنگان منتقل می‌شود.

سکوی A۱۴ پارس جنوبی نخستین عرشه طرح توسعه فاز ۱۴ است که با وزنی معادل ۲۵۰۰ تن، چهارم بهمن‌ماه امسال، با موفقیت در بلوک مخزنی این طرح نصب شد و در مرحله برداشت گاز قرار گرفت.

وی با یادآوری این‌که شرکت ملی حفاری ایران پیمانکار عملیات حفاری چاه‌های این فاز بوده است، افزود: در مرحله نخست، از ۱۱ حلقه چاه سکوی A فاز ۱۴ پارس جنوبی، هشت حلقه چاه بعد از عملیات کامل نصب و راه‌اندازی سکو، در مدار تولید قرار خواهند گرفت.

به گزارش مهر، طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز ترش و ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی در منطقه پارس ۲ در حال اجراست. تولید سالانه بیش از یک میلیون تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه ۴۰۰ تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز خواهد بود.