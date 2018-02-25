به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی در پیامی به سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری آورده است: در میان انبوه مسائل مدیریت شهری، آتش نشانی و ایمنی شهری جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که تامین آسایش و امنیت خاطر شهروندان به میزان قابل توجهی با این دو مهم و به کارگیری راهکارهای علمی و استانداردسازی در این دو حیطه مرتبط است. در کنار افزایش جمعیت و توسعه کانون‌های زیستی و رشد شتابان شهرنشینی آمارها بیانگر این واقعیت است که با وجود پیشرفت علم و فناوری در حوزه ایمنی شهری، حوادث در کلانشهرهای کشور روندی کم‌ وبیش روبه رشد دارد.



شهردار تهران با اشاره به سرمایه‌گذاری در عرصه پژوهش معتقد است: سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه پژوهش با هدف کاهش حوادث، ارتقای سطح آموزش و غنی سازی فرهنگ ایمنی و خدمات با کیفیت بالاتر به منظور جذب حداکثری رضایتمندی ذینفعان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا از این رهگذر همگام با رشد فناوری در جهان امروز مأموریت های تبیین شده سازمانی را با توفیقات افزون‌تری انجام دهیم.



وی می‌افزاید: بهره‌مندی از مشارکت شهروندان و فرهیختگان و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی فعال در محیط عملکردی، اهمیت و ضرورت همایش آتش نشانی و ایمنی شهری را آشکار می‌سازند و حضور فعال و همه جانبه در چنین رویدادهایی باید از وظایف اصلی سازمان‌های همکار، دانشگاه‌ها و فرهیختگان تلقی شود.

نجفی در ادامه رفع اصلی‌ترین دغدغه‌ها و خطرهای تهدیدکننده کشور را از جمله اهداف و محورهای این همایش ذکر و ابراز امیدواری کرد با هم اندیشی و تبادل نظر، زمینه دستیابی به راهبردهای سازنده و راهگشا فراهم شود.

شهردار تهران در پایان پیام خود آورده است: از تلاشگران سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری صمیمانه قدردانی می‌کنیم و تمامی فعالان این عرصه و آتش نشانان خدوم و زحمتکش درود می‌فرستم و از خداوند متعال توفیق شما عزیزان را خواستارم.