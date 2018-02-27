تکذیب پرواز هواپیمای یاسوج در شرایط نامساعد هوایی/استعفا ندادم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عابدزاده با حضور در مراسم ترحیم جانباختگان سانحه هوایی تهران-یاسوج در مسجد قدس فرودگاه مهرآباد ضمن تکذیب پرواز خلبانان در شرایط نامساعد آب و هوایی، تصریح کرد: کسانی که مدعی چنین سخنانی هستند حتما مدارک خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند.
وی افزود: اولین گزارش از سانحه هوایی پرواز تهران- یاسوج چند روز گذشته به اطلاع مردم رسید و گزارشهای بعدی نیز پس از تکمیل و تهیه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه بیان کرد: همکاران ما در این سازمان براساس قوانین بینالمللی کارگروههای ویژهای در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بررسی این حادثه تشکیل دادهاند و امور مربوطه از جانب آنها در حال پیگیری است.
عابدزاده همچنین شایعاتی مربوط به استعفاء خود از ریاست سازمان هواپیمایی کشوری را رد کرد و گفت: توصیه میشود پاسخ به این گونه سوالات را حتما از کسی که چنین اخباری را مطرح کرده پیگیری کنید.
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