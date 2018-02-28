فرمانده صهیونیست: اوضاع مشابه شرایط قبل از جنگ سال ۲۰۰۶ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژنرال کوبی باراک از فرماندهان رژیم صهیونیستی در ادامه رجزخوانی خود که ناشی از هراس تل آویو از حزب الله لبنان است تهدید کرد که در جنگ آتی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هدف(ترور) قرار می گیرد.

وی گفت: در صورتی که جنگی در جبهه شمالی برافروخته شود یکی از اهداف آن سید حسن نصرالله خواهد بود.

این فرمانده صهیونیست با اشاره به شرایط موجود میان رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان اعلام کرد: خطر بروز جنگ امسال افزایش یافته و اوضاع مشابه شرایط قبل از جنگ سال ۲۰۰۶ است.

شایان ذکر است که قبلا «رونِن مانِلیس» رئیس ستاد خبری ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود که «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله لبنان، هدف ترور در هرگونه جنگ آتی خواهد بود.

وی اعلام کرده بود: در جنگ آینده تصویر واضحی از پیروزی وجود نخواهد داشت اما قطعا نصرالله هدف (ترور) خواهد بود.

«گادی آیزنکوت» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر چنین ادعاهایی را به زبان رانده بود.

گفتنی است که چنین تهدیداتی تازگی ندارد. پیشتر در جنگ ۳۳ روزه در تابستان سال ۲۰۰۶ نیز رژیم صهیونیستی با هدف ترور سید حسن نصرالله تمام مناطق ضاحیه در جنوب بیروت بخصوص ساختمان‌های وابسته به حزب‌الله را با خاک یکسان کرده بود تا به هدفش برسد اما ناکام مانده بود.