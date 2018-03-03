کنترل خطوط انتقال برق فشار قوی به ربات ها محول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، در سال های گذشته ربات های زیادی برای انجام امور خطرناک ساخته شده اند که از جمله آنها می توان به ربات های کنترل کننده اتصال پل ها اشاره کرد. حال ربات لاین رنجر به طور تخصصی وضعیت خطوط انتقال نیرو را در نقاط دورافتاده کنترل کرده و وضعیت خطوط انتقال برق فشار قوی را بررسی می کند.

این ربات که توسط شرکت کانادایی هیدرو – کبک ساخته شده برای انجام وظایف خود به کابل های برق فشار قوی چسبانده می شود و از یک ساز و کار هوشمند برای عبور از موانع پیش رو در کابل های برق استفاده می کند.

ربات یادشده می تواند هر روز حدود ۱۹ کیلومتر از کابل های برق فشار قوی را بررسی کرده و قطعی یا نقص های احتمالی را در آنها گزارش دهد. نکته مهم این است که ربات یادشده در زمان عملیاتی بودن خطوط انتقال برق فعالیت خود را انجام می دهد و برای این کار نیازی به قطع جریان برق نیست.

ربات لاین رنجر می تواند از آسیب ها و مشکلاتی که شناسایی کرده فیلمبرداری کند و آن را برای کارکنان مستقر بر روی زمین ارسال کنند تا در مورد تعمیر خطوط آسیب دیده تصمیم گیری شود.

شرکت سازنده این ربات قبلا هم پهپادی برای ارزیابی وضعیت خطوط انتقال برق تولید کرده بود که با استفاده از حسگر خود قادر به شناسایی مشکلات خطوط یاد شده بوده و حتی می تواند بدون آسیب زدن به کابل های برق بر روی آنها فرود آید.