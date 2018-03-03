تراکم بالای حیات وحش در فیروزکوه/ مردم محیط زیست را یاری کنند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روز جهانی حیات وحش گفت: شهرستان فیروزکوه از نظر گونه های گیاهی و جانوری یک شهرستان بسیار غنی است. نه تنها مناطق حفاظت شده که مناطق آزاد ما هم بسیار غنی است.

محمد فریدی افزود: منطقه شکار ممنوع کاوده ما ۷۵ هزار هکتار است و منطقه تنگه واشی ما ۴ هزار هکتار است اما در کل ۲۵۰ هزار هکتار شهرستان فیروزکوه تقریبا همه جا پراکنش گونه‌های بزرگ‌جثه پستانداران را داریم.

وی اعلام کرد: در منطقه شکار ممنوع کاوده امسال پاییز سرشماری که کردیم در حدود ۶ هزار و ۵۵۰ تا قوچ و میش شمردیم در منطقه ارجمند هم که آزاد است و جزو مناطق چهارگانه نیست ۱۲۶۰ قوچ و میش و کل و بز شمردیم که این نشان می دهد تعداد جمعیت نسبت به مساحت خیلی بالاست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: تا جایی که می دانم فقط منطقه موته اصفهان جمعیتش بیشتر از ده یازده هزار تاست و آن هم ۲۵۰ هزار هکتار است یعنی به لحاظ تراکم جمعیت حیات وحش در مساحت، در کل کشور اول هستیم.

فریدی افزود: این را هم در نظر بگیرید که تهران ۱۵ میلیون جمعیت دارد و این همه صنایع و فعالیت اقتصادی در آن انجام می شود. واقعا به نظرم حفظ این جمعیت حیات وحش جای تقدیر دارد. چه مامورهایی که زحمت کشیدند و چه مردم و چه فرهنگسازی که در استان تهران انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه ادامه داد: از نظر پرندگان شکاری یعنی شاهین و دلیجه و بالابان غنی هستیم. از میان خزندگان گونه شاخص افعی البرزی، جعفری و مارهای دیگر را داریم. یعنی منطقه بسیار غنی است و ما هم در توان خودمان حفاظت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: حتی مناطق آزاد ما هم بسیار غنی است. جمعیت پلنگ ایرانی مان بسیار مناسب است. البته ما پلنگ را نتوانستیم بشماریم چون یک گونه منزوی است که جاهای خیلی دور از دسترس زیست می‌کند و تنها در فصل زمستان که برای جفت گیری آماده می شود و رفتارهای منحصر به فرد دارد گاهی می شود آن را دید یا به طور اتفاقی محیط بانانی که ۲۴ ساعته در طبیعت هستند پلنگ می بینند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه اعلام کرد کرد: حدسم این است که در کل شهرستان شاید حدود ۳۰ پلنگ داریم که به نظر من در کل شهرستان جمعیت مناسبی است. خرس قهوه ای هم در کل شهرستان فکر می کنم ۴۰ تا ۵۰ خرس داریم که البته سرشماری نشده چون نیاز به ادوات و تجهیزات بوده است که ما نداشتیم.

فریدی تصریح کرد: این سرشماری دوربین تله‌ای، پهباد، خودرو و موتورسیکلت و رادیومتری و تله‌متری می‌خواهد و این کاری است که دنیا انجام می دهد و ما این امکانات را متاسفانه نداریم. البته نه این که هنوز مثل ۴۰ سال پیش باشیم، هر سال بهتر شده‌ایم ولی با جایی که باید به آن برسیم هنوز فاصله داریم.

وی توضیح داد: چهار پاسگاه محیط بانی در شهرستان داریم. پاسگاه محیط‌بانی انزها، ارجمند، تنگه واشی و پشت کوه. در هر پاسگاهی ۴ نفر مامور داریم که دو نفر شیفت هستند و دو نفر استراحت می کنند. هر پاسگاهی یکی یا دو تا موتورسیکلت و یک خودرو دارد. یک گروه سیار هم داخل مرکز شهرستان داریم که ۴ عضو دارد و هر روز صبح در مناطق آزاد گشت و پایش می کنند. وقتی همکاران ما در بخش حیات وحش نیاز به کمک دارند حتی کارشناسان ما که وظیفه پایش صنایع را دارند هم اعزام می‌شوند و باز حتی ممکن است همکارانمان اعلام نیاز کند و خودمان و کارشناسان محیط انسانی هم برای انجام کار می‌رویم.

فریدی افزود: محیط بان ما ۱۸ شبانه روز در ماه به یک پاسگاه محیط بانی می رود که موبایلش آنتن نمی‌دهد و ارتباطش با خانواده صفر است. میانگین حقوقش تازه به یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان رسیده و نهایتاً ۳۰۰ هزار تومان هم اضافه کار می‌گیرد. یعنی با این هزینه های فعلی واقعا فداکاری می‌کنند و محیط بانانی که در این مناطق به این شکل زحمت می کشند به نظرم کارشان جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان با اشاره به روز جهانی حیات وحش گفت: یادمان باشد کشورهایی که از نظر گونه‌های جانوری غنی هستند و محیط زیست را جدی گرفته‌اند و برای حفظ آن خوب کار انجام می دهند، کشورهای پیشرفته هستند یعنی حفظ محیط زیست ارتباط مستقیمی با توسعه یافتگی یک کشور دارد.

فریدی در پایان درخواست کرد: من از تمام مردم و از تمام مسئولان می خواهم که محیط زیست را جدی بگیرند. حفظ محیط زیست یعنی حفظ محیط زندگی، یعنی توسعه پایدار و هوشمندانه. سازمان محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند و همه مردم باید دست به دست بدهند و این عین چیزی است که در دنیا هم هست و البته ارتباط مستقیمی با ارتقای استانداردهای زندگی ما دارد. این موضوع باید در رسانه‌ها هم فرهنگ‌سازی شود تا مردم به سازمان محیط زیست کمک کنند.