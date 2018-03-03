به گزارش خبرنگار مهر، دارالقرآن نفحات کرسیهای تلاوت با حضور قاریان برجسته کشوری و بین المللی را در طول هفته برگزار میکند.
اولین کرسی تلاوت این هفته نفحات القرآن با تلاوت «محمد موسی زاده» شنبه۱۲ اسفند در مسجدالنبی (ص) واقع در تهرانسر، شهرک پاسداران برگزار میشود.
همچنین کرسی ۲۲۰ نفحات القرآن یکشنبه ۱۳ اسفند ماه با تلاوت حبیب صداقت، قاری ممتاز کشورمان در مسجد الغدیر واقع در تهرانسر؛ شهرک دریا برگزار خواهد شد.
در ادامه این کرسیها، کرسی ۲۲۱ نفحات القرآن با تلاوت علی محرابی، ۱۴اسفند ماه پس از نمازعشاء درمسجد جامع رسول اکرم(ص) واقع در تهرانسر، چهارراه صدف برگزار خواهد شد.
کرسی ۲۲۲ نفحات القرآن، دوشنبه ۱۴ اسفندماه با تلاوت «حسن حکیمی» پس از نماز مغرب و عشا در مسجد خلیل الله واقع در نارمک، خیابان شهید مدنی برگزار میشود.
کرسی تلاوت۲۲۳ نفحات القرآن با تلاوت «حاج مهدی عادلی» قاری بین المللی سه شنبه ۱۵ اسفند ماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب الزمان(عج) واقع در تجریش، خیابان شهرداری، داخل بازار برگزار میشود.
کرسی تلاوت ۲۲۴ نفحات القرآن با تلاوت «وحید خزایی» قاری بینالمللی کشورمان چهارشنبه ۱۶ اسفند در مسجد حضرت زینب(س) واقع در نازی آباد، خیابان شهید عراقی برگزار خواهدشد.
در این کرسیها برگههای تدبر و تفسیر آیات میان مستمعین توزیع میگردد. همچنین به کودکان و نوجوانان حاضر در کرسی فقط به خاطر حضور در مسجد جوایزی اهدا میشود.
همچنین طرح حفظ موضوعی، ویژه جوانان و نوجوانان مساجد برگزار میگردد. بدین صورت که دفترچههای حفظ موضوعی بین داوطلبان توزیع میگردد و سپس بصورت هفتگی از میزان پیشرفتشان سوال میشود. سپس در پایان هرفصل به نفرات برتر کمک هزینه سفر مشهد مقدس و جوایز نفیس دیگر تقدیم میگردد.
همچنین پخش زنده کرسیها از طریق نرمافزارهای اینستاگرام در صفحه nafahat.video@ و برنامه لحظه نگار است که قرآن دوستان میتوانند با مراجعه به این دو برنامه به صورت زنده از نفحات و نغمات آیات الهی بهرهمند شوند.
علاقهمندان برای دستیابی به تلاوتها و گزارشهای تصویری این کرسیهای تلاوت به کانال تلگرامی نفحاتالقرآن به نشانی nafahatalquran@ مراجعه کنند. همچنین مساجدی که خواستار برگزاری این کرسیهای تلاوت هستند، میتوانند با شماره ۰۹۱۲۸۰۴۶۸۴۳روابط عمومی دارالقرآن نفحاتالقرآن تماس گرفته و برای برگزاری این کرسیهای تلاوت در مسجد خود اعلام آمادگی کنند.
