نخستین جشنواره بین المللی اربعین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در این مراسم گفت : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه این نظام است.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با اشاره به سخن مولای متقیان علی (ع) که مومن آینه مومن است افزود: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه نظام و انقلاب است و دستاورد نظام و برکاتش را به مسلمانان بخوبی نشان می دهد .

وی خاطر نشان کرد :من از طرف مسلمانانی که در ترکیه و جمهوری آذربایجان شنونده رادیوشما هستند از برنامه هایتان قدردانی می کنم.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی هم در این مراسم ضمن تقدیر از موسسات و سازمانهایی که در برگزاری این جشنواره در، کنار صداسیما بودند گفت : این همدلی و یکدلی باعث برگزاری چنین جشنواره عظیمی شد و کار زیبایی که امروز با انتخاب برگزیدگان خود به سرانجام رسید.

لطیفی با بیان این مطلب که این جشنواره در سالهای آتی نیز برگزار خواهدشد افزود: امید است دومین جشنواره بین المللی اربعین هم در سال آینده زیباتر و پربارتر از امسال برگزار شود.

مدیر رادیو برون مرزی مرکز آذربایجان شرقی هم گفت : این جشنواره با هدف مشارکت مخاطبان رادیو برونمرزی با نام امام حسین (ع) و اربعین در سه حوزه شعر، دکلمه شعر یا پادکست رادیویی و نغمه های دینی برگزار شد.

نعلبندی با اشاره به اینکه در این جشنواره علاوه بر ایران از کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان و ترکیه هم شرکت کننده بود افزود : ما با استقبال خوبی در این جشنواره روبرو شدیم که در انتخاب اولیه از بین بیش از سیصد اثر نزدیک به ۵۰ اثر به بخش داوری راه یافت و برگزیدگان منتخب هم امروز معرفی شدند.

در بخش شعر نخستین جشنواره بین المللی اربعین زهرا کیران از کشور ترکیه مقام نخست، مهرعلی عاصم از جمهوری آذربایجان مقام دوم و جعفر پور رضوی از ایران مقام سوم را کسب کردند. همچنین در بخش پادکست رادیویی(دکلمه شعر) گول بالا احمداف فنایی از جمهوری آذربایجان مقام نخست، مصطفی دوغان از ترکیه مقام دوم و کاظم قاسمی از ایران مقام سوم را کسب کردند. و در بخش نغمه های دینی یاشارجاهد از جمهوری آذربایجان مقام نخست، مهدی فرج ازترکیه مقام دوم و علی کاچان از ترکیه مقام سوم را کسب کردند.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی اربعین با حضور مدیرکل رادیوهای آسیای میانه و قفقاز، امام جمعه محترم تبریز و جمعی از مدیران ادارات و سازمانها و همکاران رادیو برون مرزی آذری تبریزدر سینما قدس تبریز برگزار شد.