تاکید «معصوم» بر نشست مقامات اربیل-بغداد برای حل اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در دیدار با «یان کوبیچ» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق بر اهمیت افزایش تلاشها برای نزدیک کردن دیدگاه های اربیل و بغداد به یکدیگر با هدف ممانعت از وخیم شدن تنش ها در روابط دو جانبه تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: باید دیدارهای پی در پی میان بالاترین مقامات دولت عراق و اقلیم کردستان این کشور به صورت فوری با هدف حل اختلافات فیما بین برگزار شود.

در این دیدار دو طرف در خصوص تقویت نقش سازمان ملل در حمایت از کمیساریای عالی انتخابات عراق برای برگزاری انتخابات پارلمانی و تحقق آشتی ملی و بازسازی کشور بحث و تبادل نظر کردند.