افزایش حمایت های مردمی با بستن راه های تخلف در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در نشست هم اندیشی اعضای هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، افزود: فعالیت در بخش های نظارتی از جمله بازرسی، حراست و ...کار بسیار مشکلی است که کارمندان این حوزه با در نظر گرفتن حق و انصاف و عدالت و با صبر و بردباری سره را از ناسره مشخص کنند.

وی با اشاره به نکاتی ضروری خطاب به افراد شاغل در هیات تخلفات افزود: افرادی که در این حوزه مشغول به خدمت هستند همه متدین بوده و حتما مصالح کشور، اتقلاب و حرمت و اعتبار جمعیت هلال احمر طبق اساسنامه آن را سرلوحه خدمت خود قرار دهند. از طرفی، کارشناسانی که وارد این حوزه می شوند، ضمن سالم بودن و متدین بودن باید بتوانند از بخشنامه ها و چارچوب ها، آنچه را که به صلاح جمعیت هلال احمر است استخراج کنند.

پیوندی با اشاره به صدور احکامی که منجر به محکومیت و یا تبرئه کارکنان می شود، تاکید کرد: برای قضاوت کردن، رعایت حق و عدالت و انصاف ضروری است و به روشن شدن تمام زوایای مسئله و مشکل موجود انیاز داریم همچنین رعایت حق و عدالت در تمام مراحل و شرایط بررسی ها و تحقیق و صدرو حکم باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر لزوم آزادانه بودن فعالیت هیات ها برای صدور رای براساس مستندات لازم، گفت: صدور رای و قضاوت نباید از سفارش ها و روابط مسئولان داخلی و خارج از جمعیت تاثیر بپذیرد. چرا که اگر کسی از این مسیر خارج شود و نتواند حق و عدالت و انصاف را رعایت کند، سیستم اعتماد خود را از او سلب می کند.

پیوندی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) که می فرمایند: «حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است»، افزود: اگر قرار بر صدور رایی برای یک فرد باشد، این عمل باید با حفظ حریم و حرمت و آبروی فرد انجام شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از شاخصه های برخورد با فساد این است که محیط کار برای افراد شاغل، با نشاط و امید باشد، اظهار کرد: باید با افرادی که خارج از چارچوب منطقی کار می کنند، برخورد جدی صورت گیرد تا فضا برای انجام تخلف، ناامن شود. نه تنها کارمندان حراست، بازرسی و ... بلکه همه مدیران جمعیت باید دست به دست هم دهیم تا فضایی همراه با تعامل ایجاد شود که تخلف در آن، زمینه بروز نیابد.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر برخورد جدی با متخلفان، خاطرنشان کرد: باید در روند قضاوت ها به افرادی که مورد قضاوت قرار می گیرند فرصت دفاع بدهیم و صدور رای باید بر اساس مستندات قانونی و محکمه پسند انجام شود.

پیوندی با بیان اینکه مردم به جمعیت هلال احمر اعتماد دارند و اموال خود را برای کمک به نیازمندان در اختیار هلال احمر قرار می دهند، افزود: بستن راه های تخلف باعث می شود اعتبار جمعیت هلال احمر نزد مردم بالاتر رود و در نهایت ما برای کمک به نیازمندان از حمایت های مردمی بیشتری بهره مند شویم.