نقش استرس در بروز دردهای قلبی/درد قفسه سینه را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منوچهر قارونی افزود: درد ناحیه معده در همه موارد به بیماری‌های گوارشی مربوط نمی‌شود، اگر درد معده هنگام پله بالا رفتن، فعالیت بدنی و عصبانیت تشدید شود، می‌تواند علل غیرگوارشی (قلبی) داشته باشد. افراد باید درد قفسه سینه را که با خوردن غذای سنگین بویژه کله پاچه تشدید می‌شود، جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه دردی که با فعالیت ایجاد شود و با قطع فعالیت تمام شود به بیماری قلب مربوط می‌شود، اظهار کرد: هر دردی که از ناف به بالا از فک تحتانی به پایین چه جلوی بدن، چه پشت بدن در آقایان بالای ۴۰ سال هنگام فعالیت و غذا خوردن ایجاد شود باید مدنظر قرار بگیرد. در خانم‌ها تا ۵۰ سالگی انتظار نداریم درد قلبی یا درد کرونری وجود داشته باشد، چراکه هورمون‌های استروژن و پروژسترون عامل حفاظتی دارند.

این متخصص قلب و عروق در خصوص زمان بروز سکته زودرس در زنان و مردان تاکید کرد: سکته زودرس زمانی اتفاق می‌افتد که خانمی زیر ۶۵ سال و مردی زیر ۵۰ سال دچار سکته شود. البته سکته خانم‌ها زیر ۶۵ سال می‌تواند بیانگر دیابتی بودن او باشد.

وی با اشاره به نقش استرس در ایجاد دردهای قلبی یا آنژینی بیان کرد: شنیدن خبرهای بد، هیجان و استرس موجب اسپاسم می‌شود. اسپاسم، هم در ایجاد دردهای قلبی و هم سکته قلبی موثر است.

قارونی در خصوص زمان مراجعه افراد برای چکاپ قلب گفت: آقایان از ۶۰ سال به بالا می‌توانند هر شش ماه یک بار اگر هیچ مشکلی نداشته باشند نوار قلب و اکو انجام دهند. اما از ۴۰ سالگی، سالی یک بار مراجعه کافی است.

وی، درد قلبی را یک احساس گنگ دانست و افزود: بیمار اظهار می‌دارد باری سنگین روی سینه‌اش قرار دارد و ممکن است دستش را جمع کند و روی سینه‌اش قرار دهد. ناخوداگاه می‌گوید قلبم را چنگ می‌زنند. اگر بیمار ۵۰ تا ۶۰ سال دارد، سیگار می‌کشد و دیابت دارد این جور دردها را نباید عصبی تلقی کنیم. دردهای سوزشی بیشتر دردهای عصبی ـ عضلانی است.

این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه ارث در بروز مشکلات قلبی نقش دارد، ادامه داد: همه افراد بالای۴۰ سال لازم نیست قرص آسپرین مصرف کنند؛ قبلا این پروتکل اجرا می‌شد که نتیجه آن بروز زخم معده و اثنی‌عشر در افراد بود. به همین علت دستورالعمل تغییر کرد و افرادی که بیماری جدی و سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارند باید آسپیرین مصرف کنند.

وی در خصوص علت درد سمت چپ قلب در سنین پایین (۱۶ سالگی)، تاکید کرد: ممکن است پرولاپس دریچه میترال (افتادگی دریچه میترال) یا شلی دریچه میترال وجود داشته باشد. این افراد تنگی رگ ندارند و با اکو می‌توان متوجه این موضوع شد.

قارونی در گفتگو با رادیوسلامت به علت دردهای ناحیه قفسه سینه، اشاره و خاطرنشان کرد: در صورتی که کلیه آزمایشات مثل اکو و تست ورزش مشکلی را نشان ندهد فرد باید به دکتر متخصص اعصاب مراجعه کند و یک نوار مغزی هم بگیرد.