سکه طرح قدیم ۱۷ هزار تومان ارزان شد/دلار باز هم گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با افزایش ۱۳ تومانی به ۴۴۸۲ تومان رسید، ضمن اینکه هر یورو ۵۵۴۴ تومان، پوند ۶۸۷۲ تومان، درهم امارات ۱۳۴۵ تومان و لیر ترکیه ۱۳۰۱ تومان است.

همچنین هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با ۱۷ تومان افت قیمت مواجه شد که بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۵۵۳ هزار تومان، طرح جدید یک میلیون و ۵۸۵ هزار تومان، نیم سکه ۷۷۸ هزار تومان، ربع سکه ۴۹۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۳۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۲ دلار و ۸۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۴۸ هزار و ۹۷۷ تومان است.