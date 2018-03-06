  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

در بازار آزاد تهران؛

سکه طرح قدیم ۱۷ هزار تومان ارزان شد/دلار باز هم گران شد

سکه طرح قدیم ۱۷ هزار تومان ارزان شد/دلار باز هم گران شد

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۷ هزار تومان کاهش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم بالا رفت و به ۴۴۸۲ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با افزایش ۱۳ تومانی به ۴۴۸۲ تومان رسید، ضمن اینکه هر یورو ۵۵۴۴ تومان، پوند ۶۸۷۲ تومان، درهم امارات ۱۳۴۵ تومان و لیر ترکیه ۱۳۰۱ تومان است.

همچنین هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با ۱۷ تومان افت قیمت مواجه شد که بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۵۵۳ هزار تومان، طرح جدید یک میلیون و ۵۸۵ هزار تومان، نیم سکه ۷۷۸ هزار تومان، ربع سکه ۴۹۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۳۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۲ دلار و ۸۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۴۸ هزار و ۹۷۷ تومان است.

کد مطلب 4244937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها