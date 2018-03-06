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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

بانک مرکزی اعلام کرد؛

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادله‌ای

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادله‌ای

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۸ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ قیمت ۲ ارز نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه پانزدهم اسفندماه) با ۳۳ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار و ۳۸۳ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۲۵۰ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۷۵۴ و هر یورو نیز با ۱۴۶ ریال افزایش ۴۶ هزار و ۱۶۵ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۸۰۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۳۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۸۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۸ ریال، روپیه هند ۵۷۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۱۸۰ ریال، دینار کویت ۱۲۴ هزار و ۲۷۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۸۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار و ۱۵۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۷۳ ریال، ریال عمان ۹۷ هزار و ۲۲۵ ریال و دلار کانادا ۲۸ هزار و ۸۱۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۵۸ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۸۱۹ ریال، روبل روسیه ۶۶۳ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۲۷۰ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۵۵ ریال، لیر سوریه ۷۳ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۰ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۹۶۹ ریال، دینار بحرین ۹۹ هزار و ۴۲۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۳۶۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۱۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۷۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۷۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۸ هزار و ۵۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۹۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۹هزار و ۱۴۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۷۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۷۶۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۹۷۷ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۹۸۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۳۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۴۳ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4245008
فرشته رفیعی

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