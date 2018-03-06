به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه پانزدهم اسفندماه) با ۳۳ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار و ۳۸۳ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۲۵۰ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۷۵۴ و هر یورو نیز با ۱۴۶ ریال افزایش ۴۶ هزار و ۱۶۵ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۸۰۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۳۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۸۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۸ ریال، روپیه هند ۵۷۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۱۸۰ ریال، دینار کویت ۱۲۴ هزار و ۲۷۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۸۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار و ۱۵۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۷۳ ریال، ریال عمان ۹۷ هزار و ۲۲۵ ریال و دلار کانادا ۲۸ هزار و ۸۱۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۵۸ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۸۱۹ ریال، روبل روسیه ۶۶۳ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۲۷۰ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۵۵ ریال، لیر سوریه ۷۳ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۰ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۹۶۹ ریال، دینار بحرین ۹۹ هزار و ۴۲۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۳۶۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۱۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۷۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۷۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۸ هزار و ۵۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۹۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۹هزار و ۱۴۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۷۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۷۶۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۹۷۷ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۹۸۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۳۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۴۳ ریال ارزشگذاری شد.