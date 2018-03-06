نظارت و ارزشیابی باید مبتنی بر معیارهای دقیق باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش در همایش مسئولین نظارت و ارزشیابی معاونت امور استان های سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: معاونت امور استانها از معاونتهایی است که در سالهای قبل منحل شده بود. از اینرو با توجه به نیاز قطعی سازمان به این معاونت، احیا شد و اکنون اداره کل نظارت و ارزشیابی، یکی از ادارات کل و حائز اهمیت این معاونت است.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای ماموریتهای کلیدی برای جامعه است و اجزاء بیمه ای، درمانی و اقتصادی این سازمان ارتباط نزدیکی با هم دارند، افزود: بر یکپارچگی این سه قسمت از سازمان، تاکید داریم و حوزه نظارت و ارزشیابی باید فعالیت واحدی در هر سه بخش داشته باشد.

نوربخش با تأکید بر ضرورت اصلاح تشکیلات اداری سازمان تأمین اجتماعی، گفت: تشکیلات نظارتی مختلفی در سازمان وجود دارد و خدمات خوبی را ارائه می دهند اما با توجه به تحولات تکنولوژی و ماموریت های جدید سازمان و راهبرد پاسخگویی و اهمیت سرمایه انسانی، این ساختارهای نظارتی باید بازنگری شوند چرا که همپوشانی ها و خلاهایی وجود دارد که نیازمند اصلاح هستند.

وی ادامه داد: با توجه به شرح وظایف اداره کل نظارت و ارزشیابی، مسئولیت بسیار مهمی برعهده این حوزه است و کارهای بزرگی از جمله ارزشیابی فرآیندها و کارکردهای واحدهای مختلف سازمان، اظهار نظر درباره فرآیندهای کار و ارتقاء همکاران باید انجام شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه هدف از فعالیت های نظارتی قطعا مچ گیری نیست، گفت: نظارتها باید پیشگیرانه و مبتنی بر اصلاح فرآیندها باشد. همچنین فعالیت دفتر نظارت و ارزشیابی باید منجر به ارتقاء سرمایه انسانی سازمان باشد.

نوربخش گفت: تامین اجتماعی یک سازمان دارای قدمت و ریشه دار است و کارکردهای قابل توجهی دارد.

وی افزود: تحولات دانش بیمه ای و فرآیندهای مبتنی بر تکنولوژی، ایجاد تحول در این سازمان را اجتناب ناپذیر کرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نگاه به سرمایه انسانی تحول یافته است و نمی توانیم مبتنی بر فرآیندهای گذشته به ادامه فعالیت بپردازیم، گفت: فرآیندهای نظارتی نیز باید با توجه به این تحولات تغییر کند و مبتنی بر تکنولوژی باشد.