هلال احمر به دنبال تقویت روحیه صلح و دوستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی، در این مراسم گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان یک ارگان فرهنگی اجتماعی وظیفه مهمی در قبال تمام مسائل اجتماعی که در کشور مطرح است، دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: باتوجه به وضعیت آب و هوایی که در شهرهای مختلف کشور شاهد هستیم و همینطور اینکه امروز، روز درختکاری است، قرار شد با یک کار نمادین، با همت تمام داوطلبان و جوانان هلال، نهال صلح و دوستی را برای کمک به طبیعت و آشتی با آن بکاریم. امیدواریم این درخت پایه صلح و دوستی شود و بتوانیم روحیه انسان دوستی را بین مردم تقویت کنیم.

پیوندی در ادامه از جنبه دیگری که به درخت نگاه می کند، گفت: ما معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است. اگر بتوانیم فرهنگ درختکاری را در کشور گسترش دهیم، از خشکسالی جلوگیری کرده ایم و فضای سبز و محیط باطراوت ایجاد کرده ایم. از طرف دیگر، با این کار می توانیم پیشگیریِ بسیار بهتری در حوادث داشته باشیم. درختکاری می تواند تصادفات ترافیکی را کاهش دهد. ما غیر از کمکی که درخت به تولید اکسیژن می کند، به این جنبه ها هم فکر می کنیم. درختان جدا از ایجاد فضای سالم و بانشاط، می توانند در کاهش تصادفات هم موثر باشند.

وی افزود: این فرهنگ در ما ایرانیان از سال های بسیار دور وجود داشته و امیدواریم ما هم به عنوان جمعیت هلال احمر نقش موثری در این زمینه داشته باشیم و بتوانیم روحیه صلح و دوستی را تقویت و محیطی با نشاط ایجاد کنیم. ما دنبال آن هستیم که امید را افزایش دهیم و بتوانیم از حادثه های ناخواسته ای که برای مردم اتفاق می افتد، پیشگیری کنیم.

عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفت: حفظ طبیعت وظیفه همه ماست. تصفیه هوا توسط گیاهان و درختان انجام می شود. ما درخت می کاریم، اما نگه نمی داریم. درحال حاضر حفظ درخت مهم تر است. باید درختانی بکاریم که کم آب تر باشند.

وی با اشاره به اینکه باید در فرهنگ محیط زیست و درختان بیشتر کار کنیم، عنوان کرد: متاسفانه فرهنگ عمومی ما به خصوص در بخش های دانش آموزی در این زمینه ضعیف است. باید طوری پیش برویم که آن ها از الان حافظان محیط زیست باشند. در فرهنگ محیط زیست باید بیشتر فعال شویم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: کشور ما کم آب و خشکسال است و باید درختان کم آب تر بکاریم. باید توجه داشت که فقط درخت کاشتن مهم نیست، نگهداری درخت به مراتب مهم تر است. از هر ده درخت یک یا دو درخت رشد می کند. باید اول وضع موجود را حفظ کرد، بعد آن را گسترش داد.