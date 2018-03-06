تراز تجارت خارجی منفی ۶ میلیارد دلار شد/واردات ۲۳ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال‌جاری را با ۱۴ روز تاخیر منتشر کرد که براساس این آمار صادرات غیرنفتی کشورمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال‌جاری به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ و ۹۶ صدم درصد افزایش داشته است.

طی ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۹ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ و ۲۹ صدم درصد افزایش یافته است.

صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و ترکیه به ترتیب با افزایش ۴۱ و ۸ صدم درصدی و ۳۰ و ۷۱ صدم درصدی همراه شد و شاهد افت ۱۴ و ۹ صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم.

بر این اساس در ۱۱ ماهه سال‌جاری تشریفات گمرکی ۱۵۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۳۳ میلیون و ۹۳۳ هزار تن سهم واردات و ۱۱۷ میلیون و ۹۵۹ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ در ۱۱ ماهه سال‌جاری به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ و ۶۱ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی ، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده ۲ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار است.

سهم سایر کالاها ۲۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ و ۴۰ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در ۱۱ ماهه سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار، برنج یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۸۳۸ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش ۷۳۹ میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۱ ماهه سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش ۸ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با ۱۱ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۸ میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار و آلمان با ۲ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بوده است.