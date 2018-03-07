مدیریت همگرا سبب افزایش ضریب پاسخگویی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده مرزبانی استان مازندران با بیان اینکه هرچه هوشمندانه تر در صحنه باشیم می توانیم با امتیاز متفاوت ایفای نقش داشته باشیم و این وجه تمایز مرزبانی با دیگر عرصه ها است افزود: با قدرت ایمان، تشخیص، ظرفیت پایش و استفاده از سامانه های پیشرفته توانسته ایم مرزهای ایمن داشته باشیم و باید از نیروهای مرزبانی تقدیر و تشکر کنیم.

استاندار مازندران با تقدیر از فرمانده سابق مرزبانی مازندران، با اشاره به اینکه نیروهای نظامی، امنیتی استان مازندران یکدل و یکپارچه هستند افزود: وقتی کشورها به سمت مردمسالاری حرکت می کنند مسیر بلوغ و شکوفایی فراهم و سبب تغییر مطالبات مردمی می شود.

وی افزود: باید شرایط و زمینه ها به گونه ای فراهم شود تا به مطالبات پاسخ دهیم و برای این منظور به نظام و مدیریت همگرا نیاز داریم تا ضریب پاسخگویی را افزایش دهیم.

اسلامی تصریح کرد: اقدام به موقع و هماهنگ سبب جلب رضایت مردمی می شود و برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی کمک می کند.

وی با اشاره به حضور پررنگ مردم استان در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی اظهار داشت: مازندران شهدای زیادی تقدیم کرده و یاد و خاطره شهدا همواره در استان زنده است و همه برای سرنوشت خود احساس مسئولیت دارند.

استاندار مازندران به مشارکت بالای ۹۰ درصدی مردم در انتخابات اشاره و اضافه کرد و گفت: باید برای افزایش رضایتمندی مردم تلاش و کوشش کرد.