اختصاص ۱۶۰ هواپیما به سفرهای عید/انجام روزانه۹۰۰ پرواز درنوروز

مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سفرهای هوایی نوروز اظهار کرد: دیروز آخرین جلسه هماهنگی سفرهای نوروزی هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری با حضور مدیران شرکت های هواپیمایی، مسئولان پلیس فرودگاه ها، سپاه حفاظت هواپیمایی، آمبولانس، آتش نشانی، سوخت گیری هواپیماها، مدیران شرکت فرودگاه ها، فرودگاه امام خمینی (ره) و سایر دست اندرکاران صنعت هوانوردی برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

وی افزود: شرکت های هواپیمایی مجوزهای لازم را از سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه ها و فرودگاه های مبدأ و مقصد بابت مدیریت پروازهای نوروزی و پروازهای فوق العاده اخذ کرده اند. همچنین ایرلاین ها در حال انجام اقدامات لازم برای انواع چک و تعمیرات اساسی هواپیماهای خود برای ایام نوروز ۹۷ هستند.

۱۶۰ هواپیمای فعال در ایام نوروز داریم

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تأکید بر اینکه همه ظرفیت های ناوگان هوایی که در اختیار شرکت های هواپیمایی است، در ایام نوروز به کار گرفته خواهد شد، گفت: در حال حاضر ۱۶۰ فروند هواپیمای فعال درکشور داریم که برای برقراری سفرهای نوروزی آماده هستند. ضمن اینکه پیش بینی می شود سال ۹۷ شاهد افزایش و رشد ۱۵ درصدی در سفرهای هوایی نوروز نسبت به نوروز ۹۶ باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در نوروز ۹۶ (از ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶) روزانه ۷۵۶ پرواز داشتیم که پیش بینی می شود امسال به ۹۰۰ پرواز در روز در مجموع پروازهای داخلی و خارجی برسد.

به گفته اسعدی سامانی، در حوزه اختیاردار کردن مسئولان ایستگاه ها و دفاتر آنها واقع در فرودگاه ها نیز هماهنگی های لازم با سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها انجام شده تا در مواقع ضروری و تأخیرات پروازی بتوانند رأسا تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

درج لینک راستی آزمایی بلیت های خریداری شده از فضای مجازی در سایت انجمن

وی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی از دیگر اقداماتی که برای سفرهای نوروزی انجام داده اند، این است که هم نرخ کلاس های پروازی مختلف و هم لینک راستی آزمایی بلیت های خریداری شده را در سایت شرکت های خود و سایت انجمن شرکت های هواپیمایی قرار داده اند. بنابراین افرادی که از جاهایی غیر از آژانس های مسافرت هوایی بلیت خریداری می کنند، می توانند با مراجعه به سایت شرکت هواپیمایی مذکور یا سایت انجمن شرکت های هواپیمایی از صحت و سقم بلیت ها مطمئن شوند.

در ایام نوروز تأخیر خواهیم داشت

اسعدی سامانی در ارتباط با تأخیرات پروازی در ایام نوروز گفت: متأسفانه به دلیل بالا بودن سن ناوگان هوایی، تأخیر در پروازها خواهیم داشت. اما برخی از تأخیرها به مسائل برون سازمانی شرکت های هواپیمایی مرتبط می شود که رفع این نوع اشکالات نیازمند بررسی دستگاه های حاکمیتی در صنعت هوانوردی و ارائه دهنده سرویس های مورد نیاز و همچنین ایجاد هماهنگی های بین این دستگاه ها است.

وی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی برای مدیریت تأخیرات مرتبط با مشکلات درون سازمانی ایرلاین ها نیز مسئولانی را برای کنترل تأخیرها در داخل این شرکت ها منصوب کرده اند تا مواردی که ایجاد می شود را مدیریت کنند. همچنین قرار شد که سازمان هواپیمایی کشوری موارد مرتبط به مسائل برون سازمانی شرکت های هواپیمایی را مدیریت و برطرف کند.

تأخیر پروازهای داخلی اسکان ندارد

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره اجرای آیین نامه حقوق مسافر از سوی شرکت های هواپیمایی در خصوص تأخیرهای پروازی اظهار کرد: موضوع اسکان مسافران داخلی در آیین نامه حقوق مسافران نیامده است. ضمن اینکه شرایط فرودگاه های ما امکان اسکان دادن ندارد. اگر در فرودگاه مهرآباد، پروازی تأخیر داشته باشد، ما اصلا هتل فرودگاهی نداریم که بخواهیم مسافران را اسکان بدهیم. به همین دلیل در آیین نامه حقوق مسافران، اگر تأخیرها با مسائل و کمبودهای فنی ناوگان مرتبط باشد، شرکت هواپیمایی مالک آن پرواز موظف به استرداد هزینه بلیت و پرداخت جریمه به مسافر است و اگر تأخیر پرواز در پی شرایط آب و هوایی رخ دهد، پرداخت جریمه از دوش شرکت هواپیمایی برداشته شده و شرکت صرفا موظف به استرداد هزینه بلیت خواهد بود.