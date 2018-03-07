حمایت جمعی از بانوان فرهیخته از قانون حجاب و عفاف

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از زنان اساتید حوزه و دانشگاه، پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، مهندسین و کارشناسان ارشد علوم انسانی با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از قانون حجاب و عفاف و محکوم کردن اقدامات مذبوحانه برای ترویج برهنگی و بی عفتی، از مجلس و قوه قضاییه و نیروی انتظامی، نظارت بر اجرای قوانین مصوب در حجاب و عفاف و برخورد قاطعانه با هنجارشکنی و ترویج بی عفتی را خواستار شدند. متن این بیانیه به شرح زیر است؛

السلام علیک یابقیة الله

السلام علیک یابن فاطمةالزهرا

سخن را با کلام مبارک نایب المهدی، امام خامنه ای آغازمی کنیم، آنجا که فرمودند: «اینجا، جمهوری اسلامی است... اینجا مبنا اسلام است، مبنا، قرآن است.»

آری اینجا، جمهوری اسلامی، سرزمین شیرزنانی است که برای حاکمیت دین خدا در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی با تمام توان حضور فعال و موثرداشته اند و

خون پاک عزیزترین هایشان را با افتخار تقدیم کرده اند. سرزمین زنان عزتمند و با بصیرت و اصیل، که قرنهاست از حجاب و عفت و پاکدامنی به عنوان میراث ملی خود دفاع کرده اند.

ما، جمعی از زنان اساتید حوزه و دانشگاه، پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، مهندسین و کارشناسان ارشد علوم انسانی، ضمن حمایت از مترقی‌ترین قوانینی که با الهام از تعالیم اسلام در دفاع از اعتبار و جایگاه و حقوق زن و خانواده وجود دارد از قبیل: قانون حجاب و عفاف، منشور حقوق و مسئولیت زنان در جمهوری اسلامی، قانون ازدواج آسان و پایدار که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، بر این باوریم که هر اقدامی که شأن و جایگاه رفیع زنان جامعه اسلامی را خدشه دار کند و به حجاب و عفاف آسیب بزند و به تحکیم و پایداری بنیان خانواده صدمه وارد کند، از مصادیق همان ارتجاعی است که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اخیرشان نسبت به آن هشدار داده اند؛ ارتجاع و بازگشت به جاهلیت و فرهنگ منحط و معیوب و ویرانگر و فاسد جامعه فروپاشیده غربی!

ما ضمن محکوم کردن اقدامات مذبوحانه و فرومایه ای که در راه ترویج برهنگی و بی عفتی صورت می گیرد و حیثیت و اصالت زن مسلمان را بازیچه دشمنان دین و شرف و انسانیت قرار می دهد، در راستای اجرای فرمان امام خامنه ای مبنی بر مطالبه گری ازمسئولین، بر خود واجب می دانیم که:

۱- از مجلس شورای اسلامی مطالبه نظارت دقیق بر اجرای قوانین مصوب در زمینه حجاب و عفاف و منشور حقوق زن را داشته باشیم، چرا با وجود اسناد بالادستی و قوانین متقن، هیچ اقدام نظارتی ازسوی مجلس بر اجرای این قوانین درسطوح مختلف اجرایی صورت نمی گیرد؟

۲- از قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سوال می کنیم که آیا رعایت حجاب که قانون خداست و ضامن سلامت جامعه، ازقانون شکنی هایی چون سرقت و عبور از چراغ قرمز! کم اهمیت تر است که هیچ برخورد قاطعانه ای با متخلفانی که عامدانه و آشکارا در ملأعام اقدام به حریم شکنی و کشف حجاب می کنند، صورت نمی گیرد؟ چرا علیرغم نص صریح قانون در مورد مجازات کشف حجاب و نیز مشوقین به بی حجابی، شاهد اقدام قانونی با مرتکبین این جرم نیستیم؟ ضابطین قوه قضاییه چرا در این امر مهم سکوت اختیار کرده اند؟

۳- از دولت و شخص رییس جمهور می پرسیم که چرا با وجود تأکید و هشدارهای مکرر رهبر بصیر انقلاب، سند ننگین و شرم آور ۲۰۳۰ از دایره اجرا به طور کامل حذف نشده است؟ حقوق شهروندی اقتضاء می کند که فطرت پاک فرزندان این سرزمین با تعلیمات فاسد غربی، لجن مال شود؟ آیا امنیت و سلامت از اصلی ترین حقوق شهروندی به حساب نمی آید؟ و مگر بی عفتی و بی حجابی ناقض امنیت و سلامت روانی جامعه نیست؟ به چه دلیل به جای اجرای کامل و دقیق قوانین مصوب مجلس در زمینه حقوق زنان به لوایحی چون لایحه امنیت که برگرفته از الگوی جامعه منحط غرب و مغایر با ساز و کار جامعه اسلامی ایرانی است، پرداخته می شود؟



به سران سه قوه ومسئولین مملکتی اعلام می کنیم که الگوی زنان این سرزمین فاطمه زهراسلام الله علیهاست و هر آنچه که مغایر راه و رسم فاطمی و آرمان های انقلاب اسلامی باشد، اجازه بروز و ظهور نخواهد داشت و کسانی که در صیانت از شرف و عزت و عفت و حجاب زنان مسلمان از خود ضعف و سستی و سهل انگاری نشان می دهند، شایسته مقام و مسندفرهنگی جمهوری اسلامی نیستند.

والعاقبه للمتقین