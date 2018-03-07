به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر چهارشنبه در جمع بانوان کار آفرین در محل استانداری زنجان، ظرفیت و پتانسیل استان زنجان را زیاد عنوان کرد و افزود: باید از این فرصت‌های برای تولید و توسعه اقتصاد استفاده شود.

وی اظهار کرد: زنجان با داشتن نیروهای عظیم و تحصیل‌کرده و کارآفرین می‌تواند در سطح کشور حرفی برای گفتن داشته باشد و تحقق این امر زمانی میسر است که از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان بابیان اینکه ۴.۵ درصد از جمعیت بانوان استان زنجان بیکار هستند، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی بانوان این استان ۱۵ درصد است و خوشبختانه مشارکت اقتصادی بانوان زنجانی رو به رشد است.

طهماسبی ابراز کرد: مشارکت اقتصادی بانوان در کشورهای اروپایی بسیار عالی است و باید تمهیدات لازم اتخاذ شود و این باور را در بانوان ایجاد کنیم که می‌تواند در جامعه کارآفرین باشند.

وی گفت: بانوان با کارآفرینی می‌توانند در توسعه اقتصادی استان مؤثر باشند و باید به بحث کارآفرینی بیشتر توجه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ابراز کرد: کارآفرینی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باشد و مقام معظم رهبری بر این امر مهم تأکید زیادی دارند و تحقق این امر مستلزم توانمند کردن نیروی کار در جامعه است.