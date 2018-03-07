طرح نوسازی ٢٣٠ هزار ناوگان عمومی در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی در مراسم روز درختکاری در یکی از مجتمع های صنعتی استان البرز که ظهر چهارشنبه برکزار شد، ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی، اظهار کرد: وجود ظرفیت های صنعتی و تولیدی در استان البرز و کشور بزرگ ایران سبب خرسندی و افتخار همگان می شود.

وی با بیان اینکه باید از کارآفرینان، صنعت گران و تولیدکنندگان تقدیر کرد زیرا بستر اشتغال خیل عظیمی از افراد را فراهم می کنند، افزود: تمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران قدردان فعالان این بخش هستند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: در حال حاضر طرح نوسازی ٢٣٠ هزار ناوگان عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون و خودروهای مختلف در دستور کار قرار دارد، امید است بتوان این طرح طی پنج سال آینده محقق شود.

نجفی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت جوانان و متخصصان در بخش های مختلف، گفت: باید بستر نشاط در جامعه فراهم و نا امیدی کنار زده شود، بدون شک استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی، نخبگان و کارآفرینان برای توسعه کشور الزامی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توان اجرای کارهای مهم در کشور وجود دارد، در حال حاضر ۹۲ درصد صنایع موجود در کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه باید دید در بخش صنایع کوچک کشور چه اقداماتی انجام گرفته است؛ گفت: صنایع کوچک و متوسط بسیار شکننده هستند بدین منظور به حمایت بیش از پیش نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حلقه مفقوده صنایع کوچک و متوسط در کشور را بازار اعلام کرد و گفت: باید بستر فعالیت صنایع کوچک و متوسط بیش از گذشته فراهم شود.