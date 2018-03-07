دو مربی تیم ملی دوچرخه سواری ابقا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز صبح نشست کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری با حضور اعضای این کمیته و خسرو قمری رئیس فدراسیون برگزار شد.

رسول هاشم کندی مربی تیم ملی استقامت در این نشست ابتدا گزارش از نتایج تیم ملی ارائه کرد و به هر کدام از سوالات اعضا پاسخ داد.

محمد ابوحیدری سرمربی تیم ملی سرعت نیز گزارشی از مسابقات پیست قهرمانی آسیا در مالزی ارائه کرد.

کمیته فنی در پایان این جلسه و اطلاع از برنامه های دو مسئول کادر فنی تیم ملی استقامت،نیمه استقامت و سرعت در نهایت تصمیم به ادامه همکاری با این دو نفر گرفت و تا پایان مسابقات بازیهای های آسیایی جاکارتا رسول هاشم کندی و محمد ابوحیدری را در سمت خود ابقا کرد.

همچنین تصمم گرفته شد از کمیته های تخصصی فدراسیون، مشاورانی به کادر فنی اضافه شوند.

در پایان از دو مربی تیم ملی خواسته شد تا دستیاران خود را به کمیته فنی معرفی کنند.