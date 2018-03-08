انتقاد شدیداز جشن شهرداری/دشمن برای انحراف انقلاب پول خرج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی در مراسم تجلیل از ۲۳ خانواده شهید مفقودالاثر ورامین طی سخنانی ضمن تاکید بر پاسداری از انقلاب اسلامی و تداوم انقلاب با همان اهدافی که سبب پیروزی آن شد، گفت: مراقب باشیم که تعریف دشمن حواس ما را پرت نکند و با تعریف و تمجید دشمن اقدامی نکنیم که ناشایست باشد.

وی سپس به مراسم تجلیل از بانوان شهرداری تهران در برج میلاد که در آن چند دختر به اجرای حرکات موزون در حضور شهردار تهران پرداخته و همزمان چند نفر از بانوان به خوانندگی و نوازندگی مشغول بودند، اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران یک جشن نجس همراه با رقاصی دختران برگزار کرده است، نفرین بر این تفکرات انحرافی که سبب انحطاط فرهنگی می شود.

ادیب یزدی ادامه داد: اُف بر این انحطاط فرهنگی، جواب خانواده شهدا را چه بدهیم، دختران مردم را برقصانیم و خود نظاره گر باشیم، مامور پیاده کردن کدام توطئه فرهنگی هستید.

وی از قوای سه گانه کشور خواست در برابر این اقدامات واکنش نشان دهند و گفت: قوای کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس جلوی این انحطاط را بگیرید، اگر از دشمن غفلت کنیم، دشمن بر ما مسلط می شود، دشمن برای به انحراف کشاندن انقلاب اسلامی پول خرج می کند، باید هوشیار باشیم.

بر اساس این گزارش، شب گذشته مراسم تجلیل از خانواده ۲۳ شهید مفقودالاثر ورامین و رونمایی کتاب «از قلعه تا مجنون» نوشته «مهرداد مجتهدی» و نیز تجلیل از خانواده شهدای ورامینی با حضور خیل عظیم جمعیت مردم و مسئولین این شهرستان در گلزار شهدای گمنام ورامین برگزار شد.