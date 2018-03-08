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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

فرمانده ناجا:

با هر تفکری که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد برخورد می کنیم

با هر تفکری که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد برخورد می کنیم

فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با خانواده شهید بایرامی، یکی از شهدای فاطمی، گفت: ما باید از خانواده شهدا درس بگیریم چراکه امنیت امروز کشور را مرهون خون شهدا و ایثارگری جانبازان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "حسین اشتری" عصر امروز با خانواده شهید"محمدعلی بایرامی"یکی از شهدای فاطمی (عرصه نظم و امنیت)، دیدار و گفت و گو کرد.

فرمانده ناجا با اشاره به حادثه خیابان پاسداران و شهادت سه تن از ماموران نیروی انتظامی، اظهارداشت: وقوع این حادثه و شهادت این عزیزان برای ما و خانواده معزز شهدا، بسیار سخت و سنگین است و اجازه نمی دهیم خون پاک شهدا پایمال شود.

وی خطاب به خانواده معزز شهید بایرامی، گفت: ما در غم شما شریک هستیم و نمی گذاریم خون شهدا به هدر رود، اجازه نمی دهیم کسانی که به دنبال ناامنی کشور هستند به اهداف خود دست یابند .

این مقام عالی انتظامی کشور ادامه داد: این عزیزان در راه دفاع از ارزش ها، تامین امنیت، آرامش و نظم بیشتر در کشور و نیز اعتلای ایران اسلامی به شهادت رسیدند.

سردار اشتری با بیان اینکه شهادت در راه اسلام، افتخاری بس بزرگ است، گفت: روزی که لباس مقدس نیروی انتظامی را به تن می کنیم برای شهادت آماده می شویم.

فرمانده ناجا ادامه داد: در این حادثه، تفکر خطرناک اراذل و اوباش داعشی برای مردم افشاء شد؛ هر کسی که با هر عنوان، فرقه یا تفکری بخواهد امنیت کشور را به مخاطره بیندازد با قاطعیت و اقتدار با آنها برخورد می شود.

سردار اشتری با بیان اینکه خانواده شهدا سهم بسیار بزرگی در امنیت کشور دارند، گفت: ما باید از خانواده شهدا درس بگیریم چراکه امنیت امروز کشور را مرهون خون شهدا و ایثارگری جانبازان هستیم.

گفتنی است، فرمانده نیروی انتظامی پس از دیدار با خانواده شهید بایرامی"، با خانواده های شهدای " رضا امامی" و "رضا مرادی علمدار" نیز دیدار و گفت و گو کرد.

یادآور می شود، در ناآرامی های خیابان پاسداران تهران، ۳ نفر از کارکنان نیروی انتظامی به نام های گروهبان یکم "رضا امامی"، گروهبان یکم "محمدعلی بایرامی" و سرباز وظیفه "رضا مرادی علمدار" از یگان امداد پلیس پایتخت به شهادت رسیدند.

کد مطلب 4246628

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