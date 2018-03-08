با هر تفکری که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد برخورد می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "حسین اشتری" عصر امروز با خانواده شهید"محمدعلی بایرامی"یکی از شهدای فاطمی (عرصه نظم و امنیت)، دیدار و گفت و گو کرد.

فرمانده ناجا با اشاره به حادثه خیابان پاسداران و شهادت سه تن از ماموران نیروی انتظامی، اظهارداشت: وقوع این حادثه و شهادت این عزیزان برای ما و خانواده معزز شهدا، بسیار سخت و سنگین است و اجازه نمی دهیم خون پاک شهدا پایمال شود.

وی خطاب به خانواده معزز شهید بایرامی، گفت: ما در غم شما شریک هستیم و نمی گذاریم خون شهدا به هدر رود، اجازه نمی دهیم کسانی که به دنبال ناامنی کشور هستند به اهداف خود دست یابند .

این مقام عالی انتظامی کشور ادامه داد: این عزیزان در راه دفاع از ارزش ها، تامین امنیت، آرامش و نظم بیشتر در کشور و نیز اعتلای ایران اسلامی به شهادت رسیدند.

سردار اشتری با بیان اینکه شهادت در راه اسلام، افتخاری بس بزرگ است، گفت: روزی که لباس مقدس نیروی انتظامی را به تن می کنیم برای شهادت آماده می شویم.

فرمانده ناجا ادامه داد: در این حادثه، تفکر خطرناک اراذل و اوباش داعشی برای مردم افشاء شد؛ هر کسی که با هر عنوان، فرقه یا تفکری بخواهد امنیت کشور را به مخاطره بیندازد با قاطعیت و اقتدار با آنها برخورد می شود.

سردار اشتری با بیان اینکه خانواده شهدا سهم بسیار بزرگی در امنیت کشور دارند، گفت: ما باید از خانواده شهدا درس بگیریم چراکه امنیت امروز کشور را مرهون خون شهدا و ایثارگری جانبازان هستیم.

گفتنی است، فرمانده نیروی انتظامی پس از دیدار با خانواده شهید بایرامی"، با خانواده های شهدای " رضا امامی" و "رضا مرادی علمدار" نیز دیدار و گفت و گو کرد.

یادآور می شود، در ناآرامی های خیابان پاسداران تهران، ۳ نفر از کارکنان نیروی انتظامی به نام های گروهبان یکم "رضا امامی"، گروهبان یکم "محمدعلی بایرامی" و سرباز وظیفه "رضا مرادی علمدار" از یگان امداد پلیس پایتخت به شهادت رسیدند.