خاطره سوزان ساراندون از پل نیومن/ آقای بازیگر دستمزدش را نصف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سوزان ساراندون بازیگر کهنه‌کار سینما گفت که پل نیومن بخشی از دستمزدش از فیلم «گرگ و میش» در سال ۱۹۹۸ را به او داد تا دستمزد وی نیز عادلانه شود.

ساراندون در مصاحبه‌ای با رادیو بی‌بی‌سی ۵، یادآوری کرد که نیومن با این کار می‌خواسته مطمئن شود که وی نیز دستمزد عادلانه‌ای دریافت کرده است.

وی افزود: اما استون از دیگر بازیگران سینما نیز عنوان کرده است در فیلمی دستمزد عادلانه‌ای دریافت کرده چون بازیگران مرد آن فیلم بر این مساله تاکید داشته اند. همین مساله برای من پیش آمد اما پل نیومن این کار را سال‌ها پیش انجام داد.

بازیگر «تلما و لوییز» ادامه داد: نیومن کار بزرگ‌تری کرد چون بخشی از پول خودش را به من داد. در حالی که تاکید بر پرداخت مساوی به معنی این است که همان مالیات، همان محل اقامت، همان مقررات در قراردادی یکسان در مورد همه رعایت شود. نیومن یک جواهر بود.

ساراندون یادآور شد: این باعث می‌شود همه چیز جالب‌تر شود و بازیگران و دیدگاه‌های متنوع تری به وجود بیاید. فکر می‌کنم هر کسی به راحتی می‌تواند ارزش این کار را درک کند.

در فیلم «گرگ و میش» جین هاکمن، ریس ویتراسپون، لیو شرایبور و جیانکارلو اسپوزیاو نیز بازی کرده بودند.

صحبت‌های ساراندون به دنبال تاکید بر برابری جنسیتی در پرداخت دستمزد در هالیوود مطرح شد. جدیدترین مورد از این امر، پرداخت حقوق ۱.۵ میلیون دلاری به مارک والبرگ بود که برای فیلمبرداری دوباره «همه پول‌های دنیا» بود در حالی که میشل ویلیامز برای همان کار خیلی کمتر از وی دریافت کرده است. والبرگ این پول را به جنبش «وقت تمام است» برای حمایت قانونی از حقوق زنان اهدا کرد.

پل نیومن سال ۲۰۰۸ در ۸۳ سالگی درگذشت.