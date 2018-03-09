مقام سابق صهیونیست: حیات سیاسی «نتانیاهو» به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «موشه یعالون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی سخنانی را علیه نخست وزیر این رژیم مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی از بنیامین نتانیاهو به دلیل درگیر شدن در پرونده های فساد به شدت انتقاد کرد.

یعالون در این خصوص گفت: حیات سیاسی «بنیامین نتانیاهو» به پایان رسیده است.

گفتنی است، پیشتر تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که پلیس این رژیم بازجویی از نتانیاهو در مورد دو پرونده های موسوم به فساد ۳۰۰۰ (فساد مالی مربوط به قرارداد زیردریایی های اسرائیلی) و پرونده ۴۰۰۰ (در مورد ارتباط بین نخست‌وزیر اسرائیل و شائول الویخ، صاحب شرکت مخابراتی Bezeq با سایت خبری والا) را ازسرخواهد گرفت.

این در حالی است که نتانیاهو علاوه بر دو پرونده فساد مذکور، در پرونده های دیگری نیز به فساد متهم شده است؛ پرونده های موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰.

پرونده ۱۰۰۰ مربوط به هدایایی است که نتانیاهو و خانواده‌اش از بازرگانان خارجی به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند. این هدایا به ویژه از سوی آرنون میلچن میلیاردر آمریکایی دریافت شده و شامل قوطی‌های سیگار فاخر برای نتانیاهو بوده است. ساره همسر وی نیز از بهترین انواع مشروبات الکلی و جواهرات را دریافت کرده است. این هدایا طی سالیان طولانی ادامه داشته و ارزش آنها به صدها هزار شیکل می‌رسد.

پرونده ۲۰۰۰ نیز مربوط به اتهامات مطرح شده در خصوص تبادل رشوه بین نتانیاهو و ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت است که در مجموعه‌ای از دیدارهای ثبت شده بین دو نفر رد و بدل شده است. این رشوه مربوط به پوشش نتانیاهو در این روزنامه بوده و توافقی در این خصوص به دست آمده و قرار شده چهره ای مثبت و خوب از نتانیاهو ارائه شود و در مقابل نتانیاهو نیز از این روزنامه در برابر روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم حمایت کرده یا برای جلوگیری از صدور هفته نامه این روزنامه وارد عمل شود.