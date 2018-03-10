ششمین جشن عکس هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین انصاریان جمعه شب در مراسم افتتاح جشنواره عکاسان هرمزگان در جمع خبرنگاران بیان داشت: این جشن به کوشش انجمن عکاسان این استان هر ساله با دعوت از هنرمندان عکاس استانی برگزار می شود که در ششمین دوره خود با اعلام فراخوان در سه بخش اصلی با موضوع آزاد، بخش موبایل و بخش استعداد های جوان همچنین برگزاری کارگاههای جنبی با موضوعات متفاوت و حضورعکاسان مطرح استانی با عنوان نگاه شخصی برگزار می شود.

انصاریان گفت: هدف از برگزاری این جشواره حمایت از عکاسان جوان، کمک به رشد آنها و همچنین بالا رفتن سطح عکاسی استان با برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه ها است.

دبیر انجمن عکاسان در مورد تاخیر در برگزاری این جشن ابراز داشت: این جشواره به صورت هر ساله در تاریخ در تاریخ ۲۳ آذرماه تا اول دی ماه برگزار می شد که بدلیل مشکلات مالی و تامین نشدن زیرساخت های لازم اجرای آن به به این تاریخ موکول شد.

انصاریان اضافه کرد: از بین ۱۹۴۳ عکس ارسال شده به دبیرخانه جشن در سه بخش اصلی،موبایل و استعداد جوان تعداد ۲۷ اثر در بخش اصلی ۲۵ اثر در بخش موبایل و ۱۴ اثر در بخش استعداد جوان انتخاب شدند.

وی بیان کرد: تعداد داوران این دوره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت که دلیل ان سیاست نگاه انتخاب آثار بصورت کیفی و همچنین افزایش تعداد شرکت کنندگان نسبت به سالهای پیش بوده است.

دبیر ششمین جشن عکس هرمزگان گفت: از حسام الدین رضایی عکاس ومدرس عکاسی برای نخستین بار به عنوان داور در این دوره از جشن استفاده شد و مدرسان دیگری مانند بهنام صدیقی و زانیار بلوری نیز در این دوره برای داوری حضور دارند همچنین رییس انجمن عکاسان ایران سیف الله صمدیان نیز برای حضور در جشن دعوت شده است.

انصاریان تصریح کرد: امسال برای نخستین بار در بخش نگاه شخصی در جشواره از سه خانوم برای برگزاری گارگاه دعوت و همینطور در بخش های مختلف از قبیل نگاه شخصی از عکاسان استانی نظیر اصغر بشارتی، منصور وحدانی، مهدی ناظری و... عکاسان کشوری سامی پولاد و نیلوفر فلکیان دعوت شده که برنامه های از کانال های مختلف به هنرمندان و هنردوستان اعلام می شود.

رئیس انجمن عکاسان با بیان اینکه رشد هنر عکاسی استان نسبت به سالهای گذشته بیشتر و نگاه عکاسان به نگاه جشواره ای تغییر یافته گفت: سیاست این دوره جشن عکس را ایجاد چتر حمایتی از عکاسان جوان و کمک به رشد هنر عکاسی استان گذاشتیم اما متاسفانه عدم حمایت های لازم از سوی اداره کل ارشاد اسلامی هرمزگان و نهاد ها و سازمان های ذی صلاح و همینطور عدم استقبال مخاطبین از دوره های آموزشی در سال گذشته روند آموزش را کند و با مشکل مواجه کرده و آنطور که باید و شاید دوره های آموزشی برگزار نشده که این خود یکی از ضعف های انجمن در سال گذشته بود.

رئیس انجمن عکاسان هرمزگان مهمترین فعالیت های انجمن را در سال گذشته تجهیز و بروز رسانی دفتر انجمن با کمک اداره ارشاد و همچنین دعوت از دکتر محمد خدادادی مترجم زاده رئیس گروه عکاسی دانشگاه هنر تهران و برگزاری نشست چهارشنبه ها بیان کرد.

دبیر ششمین جشن عکس هرمزگان در مورد برنامه های آینده انجمن عکس نیز بیان کرد: با دو استان کاشان و کرمانشاه برای برگزاری اردو های عکاسی رایزنی های لازم انجام پذیرفته که احتمالا زمان برگزاری اردو ها در بهار و حوالی اردیبهشت ماه خواهد بود همچنین در سال آینده مشاورانی برای عملکرد بهتر به انجمن اضافه می شودند.

انصاریان در پایات خاطر نشان کرد: در روز آخر نمایشگاه ،اردوی عکاسی با حضور داوران و هنرمندان و هنردوستان در جزیره هرمز برگزار می شود.

گفتنی است ششمین جشن عکس هرمزگان از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۴ اسفند ۹۶ در فرهنگسرای طوبی برگزار می شود.