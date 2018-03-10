پیوستن ۴۳ هزار دانش آموز به پویش «نه به چهارشنبه سوری خطرناک»

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه و در آستانه چهارشنبه آخر سال، ۴۳ هزار دانش آموز «نسیم شهر» برای دومین سال متوالی به پویش «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» پیوستند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در خصوص پیوستن ۴۳ هزار دانش آموز نسیم شهر به پویش «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته دانش آموزان نسیم شهر با امضای طوماری متعهد شدند، که کارهای خطرناک در چهارشنبه سوری انجام ندهند، ترقه نخرند و بدون کارهای خطرناک در چهارشنبه سوری شاد باشند.

وی افزود: امسال نیز همین دوستان با امضای طوماری مجددا برای داشتن یک چهارشنبه سوری ایمن تجدید میثاق کردند.

سید جلال ملکی افزود: طول این طومار بیش از ۳۰ متر است، که ۴۳ هزار نفر از دانش آموزان نسیم شهر با امضای آن به پویش «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» پیوستند.

در این مراسم، همچنین از تصویر شهید «علی امینی» نیز در آتش نشانی نسیم شهر رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، «نسیم‌شهر» مرکز بخش بوستان از توابع شهرستان بهارستان بوده، که در ۳۵ کیلومتری جنوب‌غرب تهران قرار گرفته‌است.