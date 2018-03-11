به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیستم اسفندماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار و ۴۹۹ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۱ هزار و ۹۲۹ و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۱۴۶ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۴۱۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۴۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۲۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۵ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۲۱۱ ریال، دینار کویت ۱۲۴ هزار و ۸۴۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۲۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار و ۱۱۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۸۶ ریال، ریال عمان ۹۷ هزار و ۵۲۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۲۶۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۷۶ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۸۳۶ ریال، روبل روسیه ۶۶۳ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۳۰۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۶۵ ریال، لیر سوریه ۷۳ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۴۳ ریال، ریال سعودی ۱۰ هزار ریال، دینار بحرین ۹۹ هزار و ۷۲۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۴۷۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۱۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۸۵ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۸۰۱ ریال، دینار لیبی ۲۸ هزار و ۱۴۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۲۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۹هزار و ۷۴۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۸۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۲۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۹۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۲۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۲ هزار و ۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۵۱ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۵۵ ریال ارزشگذاری شد.