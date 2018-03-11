۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۱

بانک مرکزی اعلام کرد؛

نرخ ارز مبادله‌ای ثابت ماند/ هر دلار ۳۷۴۹۹ ریال

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیستم اسفندماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار و ۴۹۹ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۱ هزار و ۹۲۹ و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۱۴۶ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۴۱۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۴۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۲۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۵ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۲۱۱ ریال، دینار کویت ۱۲۴ هزار و ۸۴۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۲۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار و ۱۱۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۸۶ ریال، ریال عمان ۹۷ هزار و ۵۲۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۲۶۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۷۶ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۸۳۶ ریال، روبل روسیه ۶۶۳ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۳۰۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۶۵ ریال، لیر سوریه ۷۳ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۴۳ ریال، ریال سعودی ۱۰ هزار ریال، دینار بحرین ۹۹ هزار و ۷۲۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۴۷۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۱۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۸۵ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۸۰۱ ریال، دینار لیبی ۲۸ هزار و ۱۴۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۲۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۹هزار و ۷۴۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۸۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۲۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۹۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۲۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۲ هزار و ۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۵۱ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۵۵ ریال ارزشگذاری شد.

