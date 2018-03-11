به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح یکشنبه در بازدید از مرحله داشت و طرح امکان سنجی کشت چغندر قند پاییزه در روستای سمل شهرستان تنگستان اظهار داشت: تنگستان دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: طرح امکان سنجی کشت چغندر قند در شهرستان تنگستان از طرح‌های بسیار مهمی است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی داشته باشد.

وی اضافه کرد: کشت محصولات با دوره آبیاری کمتر، تنوع کشت محصولات در استان، کشت محصولات در فصل پاییز و زمستان برای استفاده از نزولات آسمانی از اهداف این طرح است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان گفت: مرحله داشت چغندر قند در روستای سمل شهرستان تنگستان با حضور جمعی از کشاورزان و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مورد بازدید قرار گرفت.

اردشیر علایی بیان داشت: امید است با کشت چغندر قند به جای کشت هایی با دوره آبیاری بالا در شهرستان بتوان با مصرف بهینه آب در میزان آب صرفه جویی کرده و همچنین با کشت در فصول پاییز و زمستان بتوان از بارندگی های فصلی استفاده کرد و بتوان در راه اقتصاد مقاومتی گامی به جلو برداریم.