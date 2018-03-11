سامانه جامع تجارت اعلام کرد: به اطلاع میرساند، از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱، استفاده همزمان چندکاربر از یک حساب کاربری برای هیچکدام از حسابهای کاربری سامانه امکانپذیر نخواهد بود و با هر حساب کاربری تنها یک کاربر میتواند وارد سامانه شود؛ لذا از کاربرانی که با حساب کاربری خود در سامانه فعالیت نمیکنند (با نام کاربری و کلمه عبور مدیرعامل و یا بازرگان حقیقی وارد سامانه میشوند)، تقاضا میشود به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت نسبت به ثبتنام خود در سامانه و اخذ #نمایندگی از بازرگانان مربوطه اقدام نمایند.
شایان ذکر است که به منظور اعمال تدریجی این محدودیت بر روی حسابهای کاربری موجود در سامانه، برنامه زمانبندی زیر در نظر گرفته شده است:
۱. گروه اول: حسابهای کاربری که رقم آخر کدملی آنها اعداد ۰ یا ۱ میباشد- زمان اعمال محدودیت: ۹۶/۱۲/۲۹
۲. گروه دوم: حسابهای کاربری که رقم آخر کدملی آنها اعداد ۲، ۳ و یا ۴ میباشد- زمان اعمال محدودیت: ۹۷/۰۱/۱۶
۳. گروه سوم: حسابهای کاربری که رقم آخر کدملی آنها اعداد ۵،۶ و یا ۷ میباشد- زمان اعمال محدودیت: ۹۷/۰۱/۲۳
۴. گروه چهارم: حسابهای کاربری که رقم آخر کدملی آنها اعداد ۸ و یا ۹ میباشد- زمان اعمال محدودیت: ۹۷/۰۱/۳۱
سامانه جامع تجارت اعلام کرد:
استفاده همزمان چندکاربر از یک حساب کاربری صرافی امکان پذیر نیست
بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، از 31 فروردین سال آینده، استفاده همزمان چند کاربر از یک حساب کاربری صرافی، امکان پذیر نیست.
سامانه جامع تجارت اعلام کرد: به اطلاع میرساند، از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱، استفاده همزمان چندکاربر از یک حساب کاربری برای هیچکدام از حسابهای کاربری سامانه امکانپذیر نخواهد بود و با هر حساب کاربری تنها یک کاربر میتواند وارد سامانه شود؛ لذا از کاربرانی که با حساب کاربری خود در سامانه فعالیت نمیکنند (با نام کاربری و کلمه عبور مدیرعامل و یا بازرگان حقیقی وارد سامانه میشوند)، تقاضا میشود به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت نسبت به ثبتنام خود در سامانه و اخذ #نمایندگی از بازرگانان مربوطه اقدام نمایند.
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