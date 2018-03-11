به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ولی الله مصلحتی شربیانی، از شناسایی ۴۰۰ روستا در سطح کشور در سال جاری در بحث برق رسانی خبر داد و افزود: این روستاها به دلیل نداشتن کد روستایی و واقع شدن در مناطقی که معارض داشته و جاده نداشتند در برنامه نبودند که با رفع این موانع در موافقتنامه قرار گرفته و بر قدار می شوند.



وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۳۰ درصد جمعیت در روستاها هستند و رشد جمعیت در روستاها بالا است بنابراین دربرخی روستاها و مناطق که رشد جمعیت به ۱۰خانوار برسد ما موظفیم آنها را برق دار کنیم.



مجری طرح برق روستایی کشور با بیان اینکه برخی روستاها به وسیله انرژی های نو برق رسانی می شوند، گفت: به طور مثال دراستان کرمان از این ظرفیت اقتصادی به نحو مناسب استفاده شده است.



بر پایه این گزارش، در سال جاری در قالب تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان باشرکت توانیر، تعداد ۷ روستا در شمال استان کرمان تامین برق و روشنایی ۷۶ روستا نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است.