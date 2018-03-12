وجود ۶ قلم کالا درجشنواره تخفیفات میادین تره بار/ ساعت کار میادین

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رحیمی در نشست خبری با بیان اینکه تلاش کردیم در حوزه میوه و تره بار نگاه سنتی نداشته باشیم و شیوه های جدید را برای خدمت رسانی ارائه دهیم گفت: به همین منظور در طرح استقبال از نوروز اقدامات ویژه ای صورت گرفته است.

وی با بیان این مطلب که تعداد بازارها به عدد ۲۵۰ رسیده است، گفت: چند بازار در روزهای آتی به بهره برداری می رسد و امسال ۲۳ بازار در ۲۳ نقطه تهران ساخته شده و ما اهداف برنامه را تمام کردیم.

رحیمی گفت: هر چقدر تعداد بازارها در محلات بیشتر شود به اصلاح وضعیت ترافیکی و زیست محیطی کمک می کند، در حال حاضر حداقل روزانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نوبت خرید در بازارها اتفاق می افتد و این نشان دهنده اعتماد مردم به ماست.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اضافه کرد: طرح دستچین مطالبه جدی مردم بود و شهرداری به آن تن داد. ما هر سال بر کیفیت و کمیت محصولات مان افزوده ایم و به ویژه در محصولات پروتئینی بحث بهداشت حرف اول را می زند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ تا خرداد ماه دو بازار دیگر افتتاح می شود، گفت: ما همچنین دو بازار مشارکتی با حضور مردم خواهیم داشت که با ساز و کار جدید و تایید شورا انجام می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار توضیح داد: مردمی که زمین دارند و مالکیت متعلق به آنهاست با سازمان مشارکت می کنند که در این زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و اشتغال فراهم می شود.

رحیمی ادامه داد: ما در سال آینده برنامه توسعه بازارها را به طور جدی خواهیم داشت. به طوری که مردم در محلات نیاز به آوردن ماشین نداشته باشند.

وی یکی از اقدامات مهم امسال را که برای نخستین بار در میادین میوه و تره بار اتفاق می افتد جشنواره تخفیفات نوروز ۹۷ سازمان میادین خواند و گفت: این جشنواره تا ۵ فروردین ادامه دارد.

وی گفت: ما یک تفاوت قیمتی را با کالاهای خرده فروش در سطح شهر داریم به عنوان مثال در زمینه سیب قرمز، سیب زرد و پرتقال اختلاف قیمت ما با بازار ۴۷ تا ۵۰ درصد است در مورد گوجه ۴۰ و در مورد سیب زمینی ۲۸ درصد است در واقع به طور میانگین ما ۳۹ درصد نسبت به بازار ارزان تر محصولات را ارائه می دهیم.

رحیمی با بیان اینکه این مزیت ماست که بعد از دستچین باز هم قیمت ها تا این میزان پایین است، گفت: ما برای شب عید ۶ قلم کالا شامل سیب قرمز، سیب زرد، پرتقال تامسون، سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی را در جشنواره تخفیفات قرار دادیم و ۲۰ درصد تخفیف ویژه دوباره برای آنها قائل شدیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار گفت: این تخفیفات که بر اساس تدابیر شهرداری تهران محقق شده با صرف هزینه از طرف سازمان همراه است و ما یک ماه اجاره غرفه ها را کاهش می دهیم و این را عیدی سازمان به مردم می دانیم.

وی با بیان اینکه با این تخفیفات پیش بینی می شود نوبت خرید مردم به بالای یک میلیون برسد، تصریح کرد: ما غیر از روز عید و روز پس از عید در همه روزها فعال هستیم.

رحیمی گفت: در روز سیزده به در که روز طبیعت هست هم در ۱۸ بوستان فرامنطقه ای جایگاه هایی را ایجاد کرده ایم که ملزومات مورد نیاز مردم تامین شود.

وی به ساعت کار میادین میوه و تره بار در ایام تعطیلات نوروز اشاره کرد و گفت: بازارها تا روز قبل عید ۸ صبح تا ۹ شب یکسره باز خواهند بود. تا ششم فروردین میادین ۲۲ گانه باز خواهند بود و غیر از دو روز تعطیلی بازارها بقیه آنها از ۸ صبح تا ۱۳ فعال خواهند بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تاکید کرد: در بازارهای میوه و تره بار به هیچ وجه لاک پشت و مار ماهی فروخته نمی شود و تنها موجود زنده ای که عرضه می کنیم ماهی گلی است.