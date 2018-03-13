لزوم اهتمام بخشیدن به مذاکرات گازی/پروژه تاپی، رقیب خط لوله صلح؟

محمدرضا مقدم، معاون سابق وزیر نفت در امور پژوهشی، فناوری و ومهندسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت ویژه ایران در تجارت گاز و نقش آن در ارتقای توان سیاسی واقتصادی کشور و سهم کمتر از یک درصد ایران در حوزه تجارت گاز گفت: ایران باید از نفوذ دیپلماسی انرژی پر تحرک تر وقدرتمند تری استفاده نماید و برای پیشبرد برنامه های حوزه صادرات گاز ،اهتمام ورزیده و اولویت جدی تری قرار دهد؛ به این ترتیب تجارت گاز را به عنوان راهبردی برای توسعه و گسترش تعاملات منطقه ای بین المللی از صادرات، ترانزیت و معاوضه گاز بهره برداری هوشمدانه تری نماید.

وی با تاکید بر اینکه ایران لازم است تحرک منطقه ای برنامه های صادرات گاز را با دقت و حساسیت بیشتری رصد کند، ادامه داد: همانطور در ارتباط با خط لوله تاپی شاهد اقدامات دقیق وبرنامه ریزی شده ای برای به حاشیه راندن خط لوله صلح ، صادرات گاز ایران به پاکستان و هندوستان از طرف امریکا و عربستان هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات گفت: امریکا برای حضور دائمی خود در افعانستان به لحاظ نزدیکی این کشور به روسیه، چین، ایران ، هندوستان و پاکستان، با توجیه ایجاد امنیت این خط لوله و کریدور انتقال برق و خط راه اهن و کابل فیبر نوری در کناره مسیر این خط لوله بشدت نیازمند است و عربستان نیز برای کاهش نفوذ منطقه ای ایران با تامین منابع مالی وامنیتی حضور قدرت مندی را در اجرای این خط لوله بعهده گرفته است و این دو کشور با تطمیع مالی و فشار سیاسی بر پاکستان و هندوستان در غیاب تحرک دیلماسی انرژی ایران با وجود مزیت اقتصادی و امنیتی وحجم مکفی ذخائر گاز اجرای ان را مخدوش کرده اند.

مقدم افزود: مشابه این برنامه عینا در مورد خط لوله باکو - جیهان اتفاق افتاد و امریکا با تحمیل اراده سیاسی خود و جلب همکاری کشورهای مربوطه با وجود اینکه کشورهای آذربایجان و قزاقستان از طریق ترانزیت یا معاوضه هزینه کمتری را متقبل می شدند و به بازارهای در حال رشد چین و هند دسترسی پیدا می کردند، اما خط لوله باکو - جیهان در عین ناباوری و غفلت دپلماسی انرژی ایران اجرا ومنابع نفت وگاز اذربایجان موجب تقویت امنیت انرژی و امنیت ملی ترکیه بجای ایران شد.

معاون سابق وزیر نفت در امور پژوهشی، فناوری و ومهندسی در مورد خط لوله تاپی با توجه به اختلافات قیمت گاز وحق ترانزیت وعدم امنیت اشکار مسیر ونیز اختلافات عمیق سیاسی ائدئولوژیکی ومرزی بین کشورهای مسیر خط لوله تاپی، توضیح داد: هنوز فرصت برای تحرک دیپلماسی انرژی ایران باقی است و کشورهای پاکستان و هندوستان بر این شرایط نامناسب آگاهی و وقوف دارند واین اخرین دریچه برای ورود و حفظ موقعیت راهبردی ایران برای صادرات گاز به جنوب شرقی اسیا از طریق خط لوله است.