رجیستری تبلت پس از رفع موانع واردات/حل مشکل شارژرهای سه تیغه

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق با طرح تعریف شده در ساماندهی بازار تجهیزات سیم کارت خور، اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن تبلت نیز الزامی شده است، افزود: بر این اساس به دنبال مکانیزمی برای اجرای این قانون هستیم.

وی ادامه داد: در فرآیند رجیستری تبلت هم اکنون با موضوع تصحیح و تطبیق فرآیند رسمی واردات این محصول مواجه هستیم که پس از انجام اقدامات مقتضی رجیستری تبلت نیز آغاز می شود.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: مشکلی که هم اکنون در واردات رسمی تبلت وجود دارد این است که تبلت های با برند تجاری معتبر با شارژر سه تیغه وارد کشور می شوند اما استاندارد کشور ما این شارژرها را مورد پذیرش قرار نمی دهند و باید شارژر دو تیغه باشد. اما مشکل اینجاست که تولید این شارژرها از ابتدا به صورت سه تیغه بوده است.

وی توضیح داد: در این راستا یکی از موانعی که واردات رسمی این کالا را با مشکلاتی همراه کرده، این موضوع است.

دهقانی نیا با تاکید بر اینکه باید به سمت کنترل کردن بازار تبلت و شفاف سازی این بازار پیش رویم خاطرنشان کرد: قانون رجیستری مربوط به تمامی تجهیزات سیم کارت خور می شود و هم اکنون تبلتی وجود ندارد که مردم از آن استفاده کنند و سیم کارت خور نباشد به همین دلیل موضوع رجیستری این کالا در دستور کار قرار دارد اما زمان انجام آن در سال آینده به رفع موانع واردات رسمی این کالا برمی گردد.

به گزارش مهر، طرح ثبت و شناسه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور از مهر ماه امسال برای گوشی های موبایل انجام شد و هم اکنون حدود ۵۰ درصد برندهای موجود در بازار مشمول طرح رجیستری شده اند، بر این اساس قرار است در فاز بعدی رجیستری تبلت های سیم کارت خور نیز در دستور کار قرار گیرد.