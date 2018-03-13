به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی در نشست شورای حوزه علمیه استان اظهار داشت: توسعه مدارس دینی یکی از دستاوردهای بزرگ نظام اسلامی است.

وی افزود: رویکرد نسل جوان به معنویات و یادگیری تعالیم قرآن و اهل بیت نیازمند افزایش سطح کمی و کیفی حوزه های علمیه است و روحانیت در همه صحنه های خطر پشتوانه محکمی برای نظام بوده اند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: حوزه های علمیه پشتوانه عظیمی برای نظام و کشور هستند و در همه صحنه های خطر روحانیت پیشتاز بوده است در دفاع مقدس درصد شهدای روحانیت نسبت به کل جمعیت ایران بالا است.

پیگیری میزان پیشرفت حوزه علمیه جامع ایلام، تاکید بر تشکیل و توسعه حلقه های صالحین و برگزاری آزمون های پذیرش طلاب از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.