بانوان پژوهشگر اردبیلی مطالعات کاربردی از مشکلات جامعه ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نریمانی ظهر سه شنبه در اولین جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر و فناور برگزیده استان اردبیل تصریح کرد: به منظور حل مشکلات نیازمند مطالعات گسترده هستیم.

وی افزود: امروز دانشگاه ها از نسل سوم که کارآفرینی است به سمت نسل چهارم که تکمیل چرخه علم تا عمل است گام برداشته اند و ضروری است پژوهشگران نیز در راستای تحقق اهداف دانشگاه های نسل چهارم گام بردارند.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: در عین حال که پژوهش های کاربردی از سوی دانشگاه مطرح می شود، در ادامه مدیران نیز می توانند تصمیمات خود را مبتنی بر نتایج تحقیقات قرار دهند.

نریمانی با اشاره به برگزاری اولین جشنواره بانوان پژوهشگر در استان اضافه کرد: این اقدام علمی فرصتی برای شناسایی و فعال سازی بانوان پژوهشگر بوده تا در راستای نیازهای پژوهشی جامعه مطالعات خود را تداوم بخشند.

وی تاکید کرد: در این دوره از جشنواره ۵۲ اثر به دبیرخانه واصل شده و در پنج گروه تخصصی و سه رده هیئت علمی، کارمند و دانشجو و در مجموع از ۱۱ منتخب تجلیل شده است.

قائم مقام دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید به اینکه این جشنواره در سال های آتی نیز تداوم خواهد داشت، اضافه کرد: انتظار می رود تحقیقات و پژوهش ها همه ساله به سمت رفع نیازهای جامعه معطوف شود.