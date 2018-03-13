به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق از رفع ممنوعیت پرواز در فرودگاه های اقلیم کردستان عراق خبر داد.

بر اساس این خبر ممنوعیت پرواز های بین المللی در فرودگاه های بین المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رفع شده است.

نخست وزیر عراق پیشتر وعده داده بود که پیش از عید نوروز پروازهای بین المللی در فرودگاه های اربیل و سلیمانیه از سر گرفته خواهد شد.

در پی برگزاری همه پرسی غیرقانونی در اقلیم کردستان عراق دولت این کشور، پروازهای بین المللی فرودگاه های اقلیم کردستان را ممنوع کرده بود و گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان با ترکیه و ایران را مسدود کرده بود.

حیدر العبادی اعلام کرد که وزارت کشور دولت مرکزی عراق نظارت بر فرودگاه های اقلیم کردستان را برعهده خواهد داشت.

العبادی در جریان دیدار با افسران وزارت کشور و کارکنان فرودگاه های اقلیم کردستان اعلام کرد که رفع ممنوعیت از فرودگاه های اقلیم کردستان بعد از آن صورت گرفت که مسئولان محلی در اقلیم کردستان با بازگشت سلطه دولت مرکزی به فرودگاه ها موافقت کردند.

بر اساس این خبر در راستای تسهیل روند سفر شهروندان عراقی از طریق فرودگاه های اربیل و سلیمانیه کنترل و اداره این فرودگاه ها بر عهده وزارت کشور عراق خواهد بود.

نخست وزیر عراق گفت بر اساس قانون اساسی این کشور نهادهای بازرسی و امنیتی مربوط به فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان مانند دیگر گذرگاه های مرزی عراق به وزارت کشور متصل خواهد شد.

وی تأکید کرد که بندهای متعددی در فرمانی که در این خصوص صادر کرده گنجانده شده است تا حقوق شهروندان عراقی در اقلیم کردستان و سراسر کشور حفظ شود.

العبادی گفت که کمیته ای عالی با حضور نمایندگان مسئولان محلی و مسئولان دولت مرکزی برای نظارت بر روند اداره فرودگاه ها و گذرگاه های اقلیم کردستان تشکیل خواهد شد و این کمیته گزارش های خود را مستقیما به فرمانده کل قوا (نخست وزیر) یا نماینده تعیین شده از سوی او ارائه خواهد داد.