انتشار تمبر یادبود «سمندر لرستانی» از سوی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، رضا فرجی مدیر اجرایی کنوانسیون سایتیس یادآور شد: در ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۳ در شصت و هشتمین نشست عمومی سازمان ملل و بنا بر پیشنهاد کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض انقراض گیاهی و جانوری حیات وحش(سایتیس)، روز ۳ مارس به عنوان روز جهانی حیات وحش اعلام شد.

وی هدف از اعلام روز جهانی حیات وحش که مصادف با شکل گیری کنوانسیون سایتیس در سال ۱۹۷۳ است، افزایش آگاهی عمومی در سطح جهان در خصوص گونه های حیات و حش و نقش کنوانسیون سایتیس در حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض و کنترل تجارت گونه ها برشمرد.

فرجی تصریح کرد: به مناسبت روز جهانی حیات وحش، دفتر امور پستی سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ اقدام به انتشار ۱۲ قطعه تمبر از گونه های مندرج در ضمائم کنوانسیون سایتیس کرده است که یکی از این تمبر ها به گونه سمندر لرستانی اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: این گونه که اندمیک (بوم زاد) کشورمان است تنها در استان های لرستان و خوزستان پراکنش دارد و در سال ۲۰۱۰ در پانزدهمین نشست متعاهدین کنوانسیون سایتیس در کشور قطر، با پیشنهاد کشورمان در ضمیمه شماره یک این کنوانسیون قرار گرفت تا ضوابط این کنوانسیون و حمایت های دولت های عضو، زمینه حمایت هرچه بیشتر بین المللی از این گونه و ممانعتاز تجارت غیرقانونی آن را فراهم کند.