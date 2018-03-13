استفاده بهینه از منابع آبی موجود در دستور کار قرار گیرد

محمد صادقی در گفتگو با مهر اظهار کرد: درشرایطی که شهرستان ما با بحران های عدیده ای از جمله خشکسالی، افت سفره آب زیرزمینی و کمبود منابع آبی روبه رو است یکی از راهکارهای مناسب جهت مقابله با این بحران ها و استفاده بهینه از منابع آبی موجود توجه به فعالیت های آبخیزداری است.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در اقلیم شهرستان و کشور گفت: در شرایط فعلی ما شاهد هستیم که بیشتر بارندگی ها به یک یا دو ماه از سال محدود شده و اکثرا به صورت رگباری اتفاق می افتد که ضمن ایجاد روان آب و سیلاب های شدید استفاده مطلوبی از آن صورت نمی گیرد و حتی باعث بروز خسارت نیز می شود.

رئیس منابع طبیعی سرایان ادامه داد: در حالی که با اجرای عملیات آبخیزداری می توان ضمن کاهش خطرات ناشی از سیلاب و کاهش سرعت روان آب باعث نفوذ آب و تقویت سفره های زیرزمینی و قنوات شد.

وی بابیان اینکه سال گذشته ۲۰۰ متر مکعب عملیات سنگی ملاتی در حوزه آبخیز زابری اجرا شده گفت: در چند سال اخیر اعتبارات این اداره در بخش آبخیزداری کاهش یافته که امید است در سنوات آتی اعتبارات خوبی را در این بخش از محل صندوق توسعه ملی شاهد باشیم.

صادیقی یادآور شد: کشاورزان منطقه در چند سال اخیر به علت مشکلات ناشی از خشکسالی به استفاده بهینه از سیلاب های فصلی روی آورده اند که برهمین اساس سال گذشته پنج مورد بند خاکی با مشارکت مردم در حوزه های آبخیز بالادست شهرستان و با نظارت این اداره احداث شد.