به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی یک بر صفر سه شنبه شب تیمش برابر الوصل که در ورزشگاه زعبیل دبی برگزار شد گفت: می دانستیم که بازی سختی داریم اما خوشحالم که این بازی را با برد به پایان رساندیم. با این برد به مردم ایران عیدی دادیم.

وی ادامه داد: برای صعود به مرحله بعد به این برد نیاز داشتیم. پیش بینی یک بازی سخت را می‌کردیم، اما باید یک کاری می‌کردیم شانس‌مان برای صعود به مرحله بعدی بیشتر شود.



سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به شرایط حریف اماراتی در دو بازی رفت و برگشت گفت: الوصل بهترین سازماندهی را دارد و متأسفانه از مصدومیت بازیکنان‌شان ضربه خوردند.

برانکو در مورد شانس صعود پرسپولیس به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا گفت: اکنون ما 9 امتیازی شده‌ایم و صعودمان صددرصد نیست، اما تجربه‌ام می‌گوید تیمی که این امتیاز را می‌گیرد می‌تواند به مرحله بعدی برود.