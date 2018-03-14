دیدار وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، ژنرال «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا که روز گذشته در سفری غیر منتظره وارد کابل شده بود، با «اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد.

غنی و ماتیس در این دیدار در مورد روند صلح دولت افغانستان با طالبان، مذاکرات دولت کابل با اسلام آباد، مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر و تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وزیر دفاع آمریکا همچنین قرار است در جریان اقامش در افغانستان با فرماندهان و نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور نیز دیدار کند.

لازم به ذکر است که ماتیس ۲ هفته پس از اعلام بسته‌ پیشنهادی صلح دولت افغانستان به گروه طالبان به کابل سفر کرده است.

افزون بر این خبرگزاری رویترز گزارش داد که ماتیس پیش از سفرش به کابل به خبرنگاران گفته بود که نشانه‌هایی از علاقمندی عناصری از گروه طالبان برای بررسی و احتمال گفتگوهای صلح با دولت افغانستان وجود دارد.