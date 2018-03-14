چهارشنبه آخر سال در ۳شهرستان کردستان مصدوم نداشت

به گزارش خبرنگارمهر، هومن قصری امروز چهارشنبه در دومین جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد،گفت: از جمله مصوبات ما در کمیته خدمات بهداشت،سلامت و محیط زیست ستاد خدمات سفر استان آمادگی مراکز درمانی و پایگاه های فوریت های پزشکی در شب چهارشنبه سوری بود که این مهم انجام شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در چهارشنبه سوری امسال مورد فوتی در استان نداشتیم، عنوان کرد:۹۰ نفر در کل استان در شب گذشته مصدوم شدند که بیشترین تعداد مصدومین مربوط به شهرستان سنندج با ۵۰ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان های بانه، مریوان و سروآباد هیچ مصدومی نداشتند، اضافه کرد: از کل مصدومین استان ۱۰ نفر عابر و ۹۰ نفر هم استفاده کننده مواد محترقه بودند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: از ۲۵ اسفندماه امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده ۵۳ پایگاه فوریت های پزشکی، جاده ای، بین جاده ای و امداد موتوری در استان مستقر خواهند بود.

قصری از استقرار ۱۱ کمپ ایستگاه سلامت در ورودی های شهرهای استان خبر داد و افزود: در سنندج دو ایستگاه و در دیگر شهرستان ها یک کمپ ایستگاه سلامت مستقر و اطلاعات بهداشتی و درمانی را در اختیار مهمانان نوروزی قرار می دهند.

وی با بیان اینکه سال گذشته در این پایگاه ها به ۹ هزار و ۷۰۰ نفر ارائه خدمات سرپایی شد، گفت: امسال ۱۴ بیمارستان دولتی و چهار بیمارستان تامین اجتماعی و خصوصی برای ارائه خدمات به مردم در ایام نوروز آمادگی کامل دارند.

وی بیان کرد: در ایام تعطیلات نوروز بر اساس اعلام نظام پزشکی استان حداقل ۲۵ درصد مطب های خصوصی و اکثر کلینیک های پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی به مردم خواهند بود.