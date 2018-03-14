مراسم تشییع و تدفین «مسافران رضوان» در مرکز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا صادق زاده ضمن اعلام این خبر با اشاره به ضرورت ارتقاء و حفظ جایگاه هویت جهاد و ایثار گفت: فراهم سازی شرایط تدفین شهدا در اماکن عمومی، راهکاری ارزشمند برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ایجاد فضای معنوی و نیز شناخت و قدرشناسی از امنیت کنونی در اذهان مردم است.

وی با اشاره به تدفین پیکر دو شهید ۲۷ و ۲۳ ساله که در دوران دفاع مقدس به فیض رفیع شهادت نائل آمده اند، ضمن دعوت از مردم ولایی، غیور و قدردان برای شرکت و برگزاری باشکوه این مراسم معنوی خاطرنشان کرد: برنامه تشیع ۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۴ اسفندماه از حسینیه خامنه ای ها واقع در خیابان قصرالدشت نرسیده به خیابان دامپزشکی آغاز و پیکرهای مطهر شهدا بر روی دستان مردم ولایی و مومن منطقه به سوی بوستان رضوان مشایعت و طی مراسمی در این مکان تدفین می شوند.