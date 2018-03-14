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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

مراسم تشییع و تدفین «مسافران رضوان» در مرکز تهران

مراسم تشییع و تدفین «مسافران رضوان» در مرکز تهران

شهردار منطقه ۱۰ از تشییع و تدفین پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با پنجشنبه پایانی سال در بوستان رضوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا صادق زاده ضمن اعلام این خبر با اشاره به ضرورت ارتقاء و حفظ جایگاه هویت جهاد و ایثار گفت: فراهم سازی شرایط تدفین شهدا در اماکن عمومی، راهکاری ارزشمند برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ایجاد فضای معنوی و نیز شناخت و قدرشناسی از امنیت کنونی در اذهان مردم است.

وی با اشاره به تدفین پیکر دو شهید ۲۷ و ۲۳ ساله که در دوران دفاع مقدس به فیض رفیع شهادت نائل آمده اند، ضمن دعوت از مردم ولایی، غیور و قدردان برای شرکت و برگزاری باشکوه این مراسم معنوی خاطرنشان کرد: برنامه تشیع ۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۴ اسفندماه از حسینیه خامنه ای ها واقع در خیابان قصرالدشت نرسیده به خیابان دامپزشکی آغاز و پیکرهای مطهر شهدا بر روی دستان مردم ولایی و مومن منطقه به سوی بوستان رضوان مشایعت و طی مراسمی در این مکان تدفین می شوند.

کد مطلب 4251666

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