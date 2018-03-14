از سایت جدید باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران ​رونمایی شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، همزمان با برگزاری جشن تکلیف ٢٣٠ دختر کارکنان این بانک و گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زهرا(س)، روز مادر و روز زن، طرح های مصوب و برنامه های در دست اقدام برای خدمت رسانی بیشتر در چارچوب سایت جدید باشگاه مشتریان رونمایی شد و مهمترین برنامه های معرفی شده در این زمینه در ١٤ محور اعلام شده است.

بنا براین گزارش، طرح های مصوب و برنامه‌های تدوین شده توسط اداره کل بازاریابی و خدمات مشتریان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک در سایت جدید «باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران» شامل: «برنامه ریزی در خصوص قرعه کشی طرح های باشگاه مشتریان»، «اهدای جوایز طرح کلیک باشگاه مشتریان»، «طرح زمستانه باشگاه مشتریان»، «طرح فروش طلایی»، «طرح برگ برنده» و سایر طرح‌ها و اقدامات عملیاتی این اداره کل شامل: «طرح ارسال پیامک سالروز تولد مشتریان»، «طرح بازاریابی و جذب ٥٠٠ شرکت برتر»، «طرح احیاء و نگهداشت مشتریان دارای حساب راکد و حساب فعال فاقد گردش مالی»، «تعامل با یکصد مشتری برتر»، «طرح بررسی و حضور در ٣٠٠ هایپر مارکت و مراکز تجاری در سراسر کشور»، «ارائه افزونه‌های تشویقی به مشتریان برتر ضمانت نامه ای»، «طرح فرزانگان سپهر»، «طرح بیمه سرمد» و «تسهیم بودجه در اختیار مدیریت شعب مناطق تهران و استان‌ها به منظور بهبود کیفی و کمی شبکه پذیرندگان IPG بانک صادرات ایران» است که امکانات جدیدی را برای مشارکت بیشتر مشتریان بانک در گزینه های در نظر گرفته شده، فراهم آورده است.

مجلس از برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای بانک صادرات ایران حمایت می‌کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با مدیرعامل و سایر مدیران ارشد بانک صادرات ایران از برنامه مجلس برای تهاتر مطالبات بانک‌ها با بدهی آنها به بانک مرکزی در قالب بودجه سال ٩٧ کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد سال آینده با توجه به ظرفیت‌های موجود و مدیریت جدید، بانک صادرات ایران به عنوان برند نظام بانکی کشور به جایگاه مطلوب خود باز گردد.

طبق اعلام روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با دکتر حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران از برنامه ریزی مجلس برای کمک به وصول مطالبات، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت های وزارت امورخارجه و اولویت قرار گرفتن پشتیبانی بانک‌ها، شفافیت و نظارت بهتر بر دریافت مطالبات بانک‌ها خبر داد و برند این بانک را یکی از ظرفیت‌های عمده موفقیت آتی نظام بانکی کشور در سال ٩٧ برشمرد.

وی با بیان این که بانک صادرات ایران برای احیای جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود، ظرفیت خیلی خوبی دارد، تاکید کرد: هنر مدیران توانمند بانکی، از جمله آقای دکتر صیدی قطعاً برای تبدیل ظرفیت بالقوه به بالفعل در این راه برجسته‌تر بوده تا با اتخاذ راهکارهای تخصصی این بانک را به شرایط ایده آلی برساند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این دیدار، با اشاره به وجود سیاست‌های مناسب برای ادامه مسیر بانک‌ها، شرایط سرمایه‌گذاری‌های متنوع در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و اثر مثبت آن روی ظرفیت‌های سرمایه گذاری نظام پولی کشور را مورد توجه قرار داد و بر صیانت از نام و برند بانک صادرات ایران تاکید کرد و آن را وظیفه مجلس و سایر ارکان نظام دانست.

وی در ادامه تصریح کرد: اعتقاد داریم که باید با تمام توان بانک صادرات ایران را یاری کنیم و در این راستا تقویت نظام نظارتی، شفافیت های مالی و وصول مطالبات را که مهمترین چالش های موجود در نظام بانکی است، در دستور کار قرار دهیم و تلاش داریم حتما بر اساس قانون بودجه سال ٩٧ که در مرحله نهایی شدن است، مطالبات بانک از دولت را با بدهی آن به بانک مرکزی تهاتر کنیم.

پورابراهیمی افزود: در مجلس کمک می کنیم با یک استفساریه و ماده واحده، بانک ها نیز مشمول این قانون شده و از ابتدای سال ٩٧ به مورد اجرا گذاشته شود تا از این طریق ضمن پشتیبانی از بانک ها، بخش عظیمی از مشکلات در وصول مطالبات بر طرف گردد.

وی سال آینده را سال بهتری برای بانک صادرات ایران به جهت وصول مطالبات و ظرفیت سرمایه گذاری ها عنوان و اظهار امیدواری کرد این بانک همراستا با استفاده از ظرفیت های وزارت امورخارجه برای احیای بانکداری خارج از کشور، به موفقیت های درخشان تری دست یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با وحدت، همراهی و نظر مثبتی که از سمت مجلس به نظام بانکی وجود دارد، همه کمک خواهند کرد که در سال آینده، بحث وصول مطالبات را به طور جدی پیگیری کنیم و انشاءالله بانک صادرات ایران در سال ۹۷ روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد.