وجود تبعیض در توزیع کالاهای یارانه ای در کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، نجیم حسینی امروز چهارشنبه در دومین جلسه ستاد خدمات اجرایی سفر که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد،گفت: این اداره کل در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد امنیت روانی در بازار از ۱۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده کشیک نوروزی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: طرح کشیک نوروزی به منظور حاکم کردن آرامش و رونق اقتصادی، جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها و نظارت بر کمیت و کیفیت کالا و خدمات اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه عملکرد سازمان تعزیرات در راستای عملکرد دیگر دستگاه های متولی امر نظارت بر بازار شناسایی و مشخص می شود، بیان کرد: سازمان های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت ، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی استان از دستگاه هایی هستند که رسالت نظارت بر بازار را بر عهده دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بر نظارت بر کالاهای یارانه ای که توسط سازمان جهاد کشاورزی توزیع می شود،تاکید کرد و گفت: متاسفانه در توزیع این کالاها در استان تبعیض وجود دارد.

حسینی اضافه کرد: در جذب این کالاها تلاش فراوانی شده می طلبد در توزیع این کالاها هم نظارت بیشتری انجام شود.