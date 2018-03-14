نرخ رشد ۹ ماهه اقتصادی با نفت ۴.۴ و بدون نفت ۴.۷ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماه ابتدای سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک، گروه صنعت ۳.۱ و گروه خدمات ٧ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه نخست سال جاری به رقم ٥٦٠٣٠٥٠ میلیارد ریال با نفت و ٤٣٦٣٦٦٩ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٣٦٦٣٧٥ میلیارد ریال و بدون نفت ٤١٦٧٦١٥ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤,٤ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٧ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩٦ دارد.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٥ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خُرده فروشی، فعالیت ­های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.