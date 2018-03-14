آماده باش ۲ هزار نفری برای استقبال از مسافران نوروزی در انزلی

میرشمس مومنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شهرستان بندرانزلی دارای ظرفیت ها و جاذبه های بسیار خوب گردشگری می باشد، گفت: معمولا بیشتر مسافرانی که در تعطیلات نوروز به استان گیلان سفر می کنند از این شهر ساحلی نیز بازدید می کنند.

وی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در آماده باش کامل هستند، افزود: ۲ هزار نفر از عوامل دستگاه های اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و اداری در طول تعطیلات نوروز به شهروندان و مسافران خدمت رسانی خواهند کرد.

فرماندار انزلی با اشاره به اینکه از یک ماه گذشته تا کنون در جلسات مختلف در این راستا برنامه ریزی کرده ایم، تصریح کرد: تسهیلات سفر در امور شهر به شهرداری و در روستا به بخشداری محول شده است.

وی با تاکید بر اینکه کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، در آماده باش کامل هستند، خاطرنشان کرد: همه مراکز گردشگری و تفریحی، پارک های ساحلی، طرح های سالمسازی و واحد های گردشگری در این ایام پذیرای مسافران نوروزی خواهند بود.

مومنی زاده ادامه داد: همچنین واحد های اقامتی با هزار و ۵۲۰ اتاق و پنج هزار و ۳۰۰ تخت پذیرای این مسافران خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه جهت روانسازی ترافیک در تعطیلات نوروز طرح ویژه ترافیکی تدوین شده که به مرحله اجرا در خواهد آمد، بیان کرد: با توجه به ساحلی بودن شهرستان رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی هم طی روز های گذشته برگزار شده تا چنانچه با حوادث دریایی مواجه شدیم تمرین لازم برای مقابله با این سوانح انجام شده باشد.